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培育資優兒｜聰明人擁有10大特質　培育醒目仔女靠呢5招

育兒資訊

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

聰明人擁有10大特質，培育醒目仔女靠呢5招。

【培育資優兒/聰明人特質/培育聰明子女】不少父母都希望子女成材，培育他們之前不妨先參考，子女有否聰明人的特質。有美國的大學搜集資料發現，聰明人擁有10大特質，同時，列出5大培育出聰明孩子的方法，家長們可以參考一下，用心栽培子女。

最新影片推介：

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培育資優兒｜聰明人擁有的10大特質

美國康奈爾大學（Cornell University）社會心理學教授曾做研究，找出10個擁有智慧的特徵：

聰明人10大特質｜1. 愛上音樂課

有研究指，4至6歲的孩子參加一個月的音樂課後，其語言智力發展較好；另外，亦有研究指，6歲的孩子在接受9個月彈奏或語音課程後，他們的智力測試比上戲劇課或沒有上過任何課程的孩子為佳。

聰明人10大特質｜2. 兄弟姊妹中排行最大

有研究曾追蹤25萬名年齡介乎18至19歲、出生於1967至1976年的人，結果發現，在他們家中的首名子女，智力測驗結果為103，「老二」是100，「老三」則下降至99，顯示排行最大的人，通常較為聰明。

聰明人10大特質｜3. 身材偏瘦

曾有2200名成年人進行智力測試，結果顯示，他們的腰圍愈大，認知能力愈低。另外，若孩子在11歲的言語和非言語測試表現較差，他們在40多歲時會更易肥胖。

點擊下圖看其他7個聰明人大特質：

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培育資優兒｜5個方法後天培養聰明孩子

子女沒有集齊上述特質不要緊，大學的研究人員歸納以下5大方法，讓父母參考如何「後天」培養聰明的孩子。

點擊下圖看個後天培養聰明孩子的5個方法：

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延伸閱讀：哈佛研究：4大方法培育成資優尖子

哈佛大學兒童行為心理學一項研究發現，兒童的大腦發育過程分為3個階段，家長捉緊黃金期，培養出高智商的孩子。

哈佛研究︱捉緊孩子3次大腦發育黃金期　4大方法培育成資優尖子

美國哈佛大學（Harvard University）兒童行為心理學教授Richard Weissbourd和團隊進行研究，發現兒童的大腦的發育過程分為3個階段，自嬰兒出生的那一刻，已進入大腦發育的首個高峰期。

點擊下圖看培育資優尖子4大方法：

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更多育兒資訊：

哈佛研究︱孩子一生3次機會變聰明　1階段愛問「為什麼」：別叫小孩閉嘴

育兒教養｜培養聰明子女後天教育更重要　哈佛75年研究：5個壞習慣令孩子變蠢

基因遺傳｜小朋友智商遺傳媽媽身高是爸爸？　父母基因大比拼揭開子女7個遺傳特質

親子關係｜小學生最憎聽父母10句說話　專家指勿做這2事破壞關係

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