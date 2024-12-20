天氣預測｜天文台料平安夜早晚清涼　除夕前後氣溫在清涼至和暖之間

▲ （資料圖片）

天文台今（20日）預計，明日（21日）冬至本港天晴乾燥，早上市區最低氣溫在13度左右，新界氣溫顯著較低及普遍寒冷，日夜溫差頗大，亦預料平安夜早晚仍然清涼，聖誕假期雲量較多，日間和暖。而除夕前後氣溫大致在清涼至和暖之間。

天文台稱，昨日（19日）上午8時的位勢高度圖上顯示，在蒙古附近有一個於北極渦旋分裂出來的高空冷渦，與其相關的高空西風波動把北方的乾冷空氣不斷向中國大陸及華南輸送，本港亦迎來普遍寒冷的天氣，天文台昨亦發出今年入冬以來首個寒冷天氣警告。

在冬季季候風影響下，今早本港普遍寒冷，天文台總部錄得最低氣溫11.9度，是入冬以來的最低紀錄，預料季候風會繼續為廣東沿岸帶來晴朗及乾燥的天氣，週末期間本港早上仍然相當清涼，明日冬至市區最低氣溫在13度左右，而由於天朗氣清，新界內陸空曠地區的輻射冷卻尤其明顯，新界氣溫顯著較低及普遍寒冷。

▲ （上）歐洲中期預報中心香港時間昨日上午8時的500百帕（即高空約5至6公里）位勢高度分析資料顯示在蒙古附近的高空冷渦有利冷空氣南下 （下）地面天氣圖顯示受冬季季候風影響，華南的氣壓梯度相當緊密。（天文台圖片）

天文台指，雖然季候風會在下週初至中期持續影響廣東，但預料與南海南部低壓區相關的雲帶會移近南海北部及廣東沿岸，屆時廣東沿岸雲量會增多。預料平安夜（24日）本港早晚仍然清涼，但聖誕假期雲量較多，日間和暖。

▲ 最低溫度概率預報圖顯示下週初至中期氣溫稍為回升， 除夕前後仍有不確定性，但氣溫大致在清涼至和暖之間。（天文台圖片）

至於下周末（28日）及除夕前後的天氣。天文台稱，現時各電腦模式之間仍然存在分歧，但大致上28日前後會受季候風補充影響，屆時雲量較多，氣溫會有所下降，下降幅度則視乎季候風補充的強度。除夕前後氣溫大致在清涼至和暖之間，早晚多雲，日間部分時間有陽光。然而，個別電腦模式顯示除夕（31日）香港附近或會有輕微降雨。

▲ 各電腦模式預測除夕（31日）的日降雨量。（天文台圖片）

天文台提醒，市民聖誕新年假期早晚外出時注意保暖，佳節與良朋共聚之餘，如認識獨居的長者、雙老家庭或其他有需要的人士，亦可致電或探訪以關心他們，同時繼續留意天文台天氣預報。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】