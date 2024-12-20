教評專欄｜風采中學邀內地專家進校園　齊研科學探文史打好基礎

▲ 風采中學學生到內地參觀，齊研科學探討文史。（學校提供相片）

【風采中學(教育評議會主辦)】近年學校有幸參與兩項極具意義的計劃，分別由中國科學院、中國社會科學院專家學者，走入校園，現身說法，跟同學談科學、說文化。

我們受惠參加由香港科技創新教育聯盟主辦的「科創大講堂」，每年都能邀得中國科學院不同範疇的科學院士及專家，來港主持講座，與師生互動。

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回顧三年，我們得聆古生物科學家舒得幹院士分享「淺談生物進化 /演化的實證研究」。記得當時舒院士未能來港，但仍通過線上講座，與同學隔空上課。院士談到的古生物學知識，貼近生活，生動有趣。去年力學專家崔凱教授親臨細說「飛機的體型」，現場所見，教授以生動的例子講解，學生投入其中，講座後踴躍提問。還記得當天崔教授推著行李來校，講座完結即趕赴機場回京，然同學們熱情未減，個別追到車子前向教授討教，求學殷切之情，溢於言表。今年適逢AI大勢，邀得人工智能專家宗成慶教授，以「人工智能讓人類生活更加美好」為題，說明AI在各領域的最新發展。一如所料，同學對這個熱門課題深感興趣，現場向教授請益者眾。三年過去，大講堂已成為每年師生期待的科學盛宴。



另外，學校參加由中國社會科學院、香港中國學術研究院，以及國史教育中心（香港）合辦的香港中國學術人文川流計劃，邀請近代史研究專家侯中軍博士成為學校的學術顧問，展開為期三年的學術推廣活動。

計劃首年，我們以五四運動105周年為主題，邀請侯博士來港，分別為初、高中同學及老師舉行講座及工作坊，亦走進入課堂，近距離與同學討論歷史、文學。配合活動，圖書館設置書展、歷史科設小型展覽廊，中史及文學科安排專題研習比賽。觀察所見，同學在講座、課堂，主動提問，展現了研史的熱忱。更難得的是，同學善用小息、午休，到展覽廊參觀，不少更抓緊機會，向博士求問討教，一時之間，研學之風熾熱。

又得計劃安排，師生於6月下旬參訪中國社會科學院大學，並往一票難求的中國考古博物館考察。之後，更得故宮學專家劉強副院長主持「故宮今昔」講座，引領學生對歷史文化的思考。最後現代史研究所于書記不單親自帶領同學參觀近代史研究所，讓同學一探國家級學者的研究現場，還送贈一套《中國近代通史》予學校呢！

本學年計劃以二戰終戰八十年為題，除安排本地歷史考察外，在得悉侯博士來港作數天調研後，特邀其撥冗來校以「二戰時期的中國外交史」為題作講座分享，為第二年的交流掀開序幕。

感謝兩計劃的策劃及構想，讓學生有機會親炙國家一線科學、文史專家，開闊眼界，為科學與人文，奠下厚實基礎。

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