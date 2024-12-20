時尚情報｜OWNDAYS布甸狗聯乘系列眼鏡  期間限定送專屬眼鏡盒＋布甸形眼鏡布

日本東京眼鏡品牌OWNDAYS 最新驚喜聯乘系列—— 於「Sanrio 登場人物大奬」中獲2024年全球各區總排名第四，人氣高居的可愛擔當 Pompompurin布甸狗！

是次 OWNDAYS X Pompompurin 聯乘系列以獨有的棕色和黃色為主調，布甸狗以眼鏡造型帶來「焦糖布甸」、「布甸新地組合」、「QQ布甸」、「悠閒時光」和「外出時光」五款不同色系和框架的眼鏡！

同時購買 OWNDAYS X Pompompurin 聯乘系列更會附送專屬眼鏡盒和眼鏡布組合，其中眼鏡布更是可愛度爆登的布甸形狀，萌爆設計勢必掀熱潮！

OWNDAYS更推出聯乘限定商品 —— 加購HK$50即可換領Pompompurin立體公仔外型「趴睡造型清潔抹布」，可以用布甸狗肚皮清除灰塵，還會見到他的可愛屁股。

而加購HK$80可獲得超萌「毛茸茸的收納包」，特別以Pompompurin 的屁股做設計，而內裡亦印有多款Pompompurin蹦蹦跳圖案，絕對是粉絲必入手的周邊精品！

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