校園直擊︱近2千嘉賓校友慶祝九華100周年校慶　舊生李家超：以身為華仁仔自豪

▲ 近2千名華仁校友及嘉賓,慶祝九華100周年校慶。

【九龍華仁書院/九華/李家超/九華100周年校慶】春風化雨超過一世紀、栽培了一代又一代莘莘學子的九龍華仁書院(九龍華仁, 九華)昨晚(20日)成功舉辦100周年校慶晚宴,於香港會議展覽中心筵開160席,超過1,900嘉賓及校友出席是晚慶典。一系列的百周年校慶活動以「蒙恩百載 ‧ 格致傳薪」為主題,在2024/2025學年舉行,而校慶晚宴更是其中一項重點活動。

▲ 晚宴以華仁的管弦樂團開場。(學校提供)

九龍華仁書院︱秉承「立己助人、與人同行」

以「蒙恩百載 ‧ 格致傳薪」為校慶主題,秉承耶穌會的辦學精神,九龍華仁書院的百年歷史蒙上主恩典潤澤,集合各神父、修士、教職員、歷屆及在學學生一同創造。學校的百年歷練也是一份能跟校友以至社會各界分享的禮物。時至今日,九龍華仁依舊秉承「立己助人、與人同行」(Be men for and with others)的理念培育無數學子,強調格物而致知,重視讀書思辨、道德修養、全人教育。除了晚宴之外,於2024/2025學年舉辦的一連串校慶活動也充分展現「蒙恩百載 ‧ 格致傳薪」的精神。

▲ 耶穌會中華省省會長董澤龍神父。(學校提供)

九華辦學團體、耶穌會中華省省會長董澤龍神父指出:「耶穌會的教育是希望培養人成就一種格局或視野,強調生命是美好的,所以是值得並有責任發展一己的天賦;由此推己及人,並得信任別人及通力合作,一起推進公益和公義,關心弱勢和匱乏的人。」

九龍華仁書院︱重視格物致知

九龍華仁書院重視格物致知,培養學生以客觀的角度觀察事物,配合先賢及自身的主觀分析,窮究事物的原理法則,總結出理性知識。格致教育包括知識與品格,涉及讀書思辨、道德修養,大概跟全人教育相近。九龍華仁書院校監蘇英麟博士表示:「每當我們向有需要的人伸出援手時,我們都在重申耶穌會辦學的理由。事實上,要衡量華仁教育有多成功,就該以我們能為他人帶來多大成功來衡量。而在這樣做的同時,我們也為世界帶來希望。九龍華仁書院定必一如既往,繼續致力培養有承擔、才幹、良心和慈悲心的人才,為一個更美好的世界繼續發揮關鍵作用。」

▲ 行政長官李家超致賀詞。(學校提供)

九龍華仁書院︱校友李家超拍片致賀詞

現任行政長官李家超是九華校友、而兩個兒子均在九華畢業、所以他是畢業生,也是舊生家長,在九華100周年校慶高興的日子,他拍攝了短片祝賀母校100周年校慶,他以英文致賀詞,表示縱然已經畢業近半世紀,但一直以身為華仁仔而自豪,他感謝耶穌會神父與老師的教導,使他在人生及職業生涯中勇敢地面對挑戰。

對於校園生活,李家超指仍然津津樂道,他感謝華仁給予他參加很多課外活動的機會,給予學生自由發展,並在事情的優先決策中取得平衡,他能夠將在華仁學到的知識,用於公共服務及任行政長官的日常工作中,感到非常寶貴。

最後他表示母校給予他的禮物終生受用,呼籲大家珍惜團結,為香港創造更美好未來。將華仁的關懷和無私精神,為社會帶來正面的影響。他祝福九龍華仁再創百年輝煌。

校長專訪|李家超母校活用創科服務社會培育未來領袖 九華校長:讓身邊人有更好生活

