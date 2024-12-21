大熊貓｜龐建貽指大熊貓龍鳳胎或元宵節與公眾見面　計劃明年復辦近距離接觸大熊貓活動

▲ 海洋公園主席龐建貽。（資料圖片）

海洋公園主席龐建貽今（21日）在電台節目中表示，自大熊貓安安、可可月初亮相後，每日均有幾千人次探訪大熊貓，預料聖誕假期間入園人流將迎來高峰。至於一對大熊貓龍鳳胎，就希望可以在明年元宵節與市民見面，但具體展出安排，包括能否與「盈盈」同場展出，仍有待專家決定，又提到牠們正暴風式成長，已重約7公斤，亦長出牙齒。

龐建貽又透露，計劃明年約復活節恢復大熊貓近距離體驗活動，但因需要更多人手，每次未必能容納太多訪客，會再嘗試增加新體驗，入研究推出讓訪客製作大熊貓食用的窩窩頭及清洗竹葉等活動。

龐建貽稱，隨著深圳居民赴港「一簽多行」安排恢復，近幾星期到訪園區的內地旅客人數有增長，園方近日加強向深圳旅客推廣年票，另東南亞及歐美的旅客亦開始增多，最熱烈的是印度，2023／24年度按年有約四倍增長，希望接下來挖掘新客源幫助海洋公園開源。

海洋公園上年度虧損7000多萬，龐建貽表示，2023/24年度公園人流增3成，人均消費增6%，令整體收入增加4成，虧損減少3成，形容正向賺錢的方向進發。

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