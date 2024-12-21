僭建｜甯漢豪指已巡查6萬新界村屋半數有僭建　料僭建物或達10萬多個

▲ 甯漢豪。（資料圖片）

政府建議修訂《建築物條例》，並擬重啟新界村屋僭建物的一次性申報計劃，違例情況較輕及潛在風險較低的僭建物經檢驗後可以保留。發展局局長甯漢豪今（21日）在電台節目中指，現時全港有9萬多幢村屋，屋宇署已巡查6萬多幢，其中約半數有僭建物，最嚴重的僭建多幾層樓，而很多個案亦需發出清拆令或提出檢控，「要問自己是否做到那麼多工作、放那麼多精力下去，而市區僭建同樣要處理」。

她指，新界村屋的僭建物數量或達十幾萬個，估計有4分1合資格而未申報，又強調重啟計劃非特赦僭建的村屋，申報後仍需每5年檢查，並向署方提交紀錄，預計重啟村屋僭建物登記制度，登記期將會持續一年以上。

修例也建議小型僭建物，如冷氣機支架、簷篷等，在3年寬限期內由註冊人士檢查後可繼續保留。甯漢豪稱，如日後後被發現日久失修，當局仍會要求處理或發出維修令，但不會針對僭建執法。寬限期後，會對未檢核的小型僭建物採取執法行動，如不遵辦，面對的懲罰會加重。

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