  • 20°C
香港時間：20241221日 (六) 16:02

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

僭建｜甯漢豪指已巡查6萬新界村屋半數有僭建　料僭建物或達10萬多個

社會

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

甯漢豪。（資料圖片）

政府建議修訂《建築物條例》，並擬重啟新界村屋僭建物的一次性申報計劃，違例情況較輕及潛在風險較低的僭建物經檢驗後可以保留。發展局局長甯漢豪今（21日）在電台節目中指，現時全港有9萬多幢村屋，屋宇署已巡查6萬多幢，其中約半數有僭建物，最嚴重的僭建多幾層樓，而很多個案亦需發出清拆令或提出檢控，「要問自己是否做到那麼多工作、放那麼多精力下去，而市區僭建同樣要處理」。

她指，新界村屋的僭建物數量或達十幾萬個，估計有4分1合資格而未申報，又強調重啟計劃非特赦僭建的村屋，申報後仍需每5年檢查，並向署方提交紀錄，預計重啟村屋僭建物登記制度，登記期將會持續一年以上。

修例也建議小型僭建物，如冷氣機支架、簷篷等，在3年寬限期內由註冊人士檢查後可繼續保留。甯漢豪稱，如日後後被發現日久失修，當局仍會要求處理或發出維修令，但不會針對僭建執法。寬限期後，會對未檢核的小型僭建物採取執法行動，如不遵辦，面對的懲罰會加重。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

吳文忻患癌︱吳文忻赴泰注射疫苗抗癌後不適　企直行路也艱難揭身體再出另一問題
吳文忻患癌︱吳文忻赴泰注射疫苗抗癌後不適　企直行路也艱難揭身體再出另一問題
冬至2024｜冬至習俗禁忌一覽　不宜捱夜/湯圓要食雙數　玄學家：做錯衰足全年
冬至2024｜冬至習俗禁忌一覽　不宜捱夜/湯圓要食雙數　玄學家：做錯衰足全年
精神健康｜人妻遠嫁日本失聯近2年 　揭慘遭家暴「瘦成皮包骨」
精神健康｜人妻遠嫁日本失聯近2年 　揭慘遭家暴「瘦成皮包骨」
星二代｜郭晉安16歲兒子激罕曝光拍片鬥chok　餅印仔入讀英國皇家音樂學院立志成音樂家
星二代｜郭晉安16歲兒子激罕曝光拍片鬥chok　餅印仔入讀英國皇家音樂學院立志成音樂家
KO失眠｜ 健身網紅教美軍睡眠法　醫生實測10秒入睡成功率96%
KO失眠｜ 健身網紅教美軍睡眠法　醫生實測10秒入睡成功率96%