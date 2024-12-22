職專｜VTC汽車學徒課程加入新能源汽車維修檢測元素　完成課程可投考運輸署汽車檢驗主任

▲ （運輸署FB圖片）

新能源汽車日益普及，運輸署於社交媒體表示，職業訓練局（VTC）的汽車學徒培訓課程加入新能源汽車維修檢測的元素，讓畢業學員與時並進。署長李頌恩期望有志投身汽車維修專業人士加入行列，保障香港的車輛和道路安全。

李頌恩出席VTC汽車業訓練委員會新一屆最佳汽車學徒比賽頒獎典禮，視察最新的技術培訓，並了解學徒在汽車機械、電器和車身修理及噴漆方面的心得。

署方表示，目前全港有約90萬輛登記車輛，去年共有55萬部車接受檢驗，絕大部分通過運輸署的標準。

VTC的汽車工程課程與運輸署緊密合作，其中汽車工程高級文憑課程涵蓋實地考察運輸署車輛檢驗綜合大樓。部門的資深汽車檢驗主任會率領學員觀摩檢驗車輛的流程，親身了解私家車、貨車、的士、小巴、巴士以至電單車等不同車種的檢驗工作，同時認識新車進口香港的法定程序。完成VTC指定課程取得的汽車工程證書，是運輸署汽車檢驗主任及車輛檢驗員的其中一項入職要求。

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