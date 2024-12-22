盛事經濟｜百勝中國選址香港辦「百勝中國餐廳經理年會」　吸引逾萬名全國餐廳管理人士訪港

▲ （旅發局提供）

旅發局促成「百勝中國」，本月15至18日 首次選址香港舉辦一年一度的「百勝中國餐廳經理年會」。百勝中國是中國最大的餐飲公司， 在約2200個城鎮經營多個品牌、超過15000家餐廳。年會吸引了集團超過 11000名來自全國各地的餐廳管理人士訪港，除了參與企業會議外，亦遊覽主題樂園、旅遊景點等，鞏固香港作為首選企業會議及獎勵旅遊目的地的地位。

百勝中國首席執行官屈翠容表示，香港是其第二故鄉，也是效率超卓、充滿 活力與人情味的城市，更是薈萃了中西文化及國際化的美食天堂。她期待員工們能藉機會深入探索香港，體驗這裡豐富的旅遊樂趣，以及嘗試特色美食。

旅發局總幹事程鼎一指，百勝中國選擇香港舉辦集團年度員工盛會，充分彰顯香港作為會獎旅遊理想目的地的地位。他非常歡迎百勝中國一眾餐飲管理菁英蒞臨香港，親身體驗和感受香港的不同文化和魅力，共享快樂的商務交流與旅遊時光，並誠摯邀請他們未來一訪再訪。

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