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低空經濟｜業界稱本港低空經濟落後　建議引進內地培訓課程

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發布時間： 51 分鐘前

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（資料圖片）

政府籌備發展低空經濟，明年初推行「監管沙盒」試點項目，開拓更多低空飛行應用場景，累積經驗及數據。零碳農業董事兼教育及農業顧問溫恩京今早（22日）在電台節目表示，內地未來10年低空經濟會有快速增長，相比下香港較落後，建議參考內地發展；又指香港雖然起步慢，但能夠急起直追，在經濟寒冬下發展新產業。 

溫恩京稱，香港相繼有大學明年起開辦相關低空科技及經濟的碩士課程，認為是好的方向，相信本港可急起直追。他又指，在內地操作無人機前，需要先經過約25日的培訓及考試，如香港發展低空經濟需要培訓人手，比例上要1名操作員對4架無人機，建議香港引進內地培訓課程，並在內地考場考試。 

溫恩京指，無人機可應用於農業上，提高效益，舉例指在大規模農地和高山低谷，若採用無人機，能去到較難到達的地方偵測土地情況，調校施肥及農藥份量，及收成前再施肥等。他又以佛山一名友人的農場為例，提到該處有33%土地種植水稻，只需動一部農夫車及無人機處理。

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