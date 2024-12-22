財爺網誌｜陳茂波：未來須推動更多制度、產品和跨境合作創新

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

國家主席習近平出席澳門回歸典禮時，提到港澳要強化內聯外通。財政司司長陳茂波稱，會強化互聯互通機制，更積極推動制度創新、跨境合作，加強本港國際金融中心優勢及影響力。

陳茂波今日發表網誌表示，國家主席習近平在澳門回歸25周年慶典上發表重要講話，深刻總結了「一國兩制」的獨特制度優勢和在港澳的實踐經驗，明確指出「一國兩制」具有顯著制度優勢和強大生命力，是保持港澳長期繁榮穩定的好制度。

陳茂波指，香港是境外資金投資內地市場的最重要渠道，也是內地資金配置境外資產的安全暢通管道，未來必須推動更多制度、產品與跨境合作創新，例如開拓內地通過香港與更多新興市場的聯繫，提升香港金融市場的體量、流動性，更好滿足科技變革與地緣政局下企業與其他機構的籌融資需要。

他又表示，未來會進一步加強宣傳推廣工作，透過說好中國故事、講好香港故事，讓外國政商金融各界，對香港和內地的實際情况和機遇有更全面的了解。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】