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僭建｜甯漢豪：圍封露台經檢查確定安全後可保留　修例頗徹底籲市民勿存僥倖心態

社會

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

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發展局局長甯漢豪。(資料圖片)

政府建議修訂《建築物條例》，並擬重啟新界村屋僭建物的一次性申報計劃，違例情況較輕及潛在風險較低的僭建物經檢驗後可以保留。

發展局局長甯漢豪今（22日）在電視節目表示，現時已圍封的露台理論上需執管，但修例生效之後，只要並非最新的環保露台，一些屬於小型僭建物的圍封露台，經專業人士檢查確定安全後可以保留。

甯漢豪說，現時未有遵辦的清拆令約有3.6萬個，當中大約1萬宗屬於小型僭建，須由註冊建築專業人士或註冊承建商進行檢核。每宗覆核費平均數千元，當局設有3年寬限期讓市民找專業人士檢查，認為是務實做法。

甯漢豪又指，今次修例頗徹底，已於不同範疇提出改動，包括提高罰則及引入新罪行，呼籲業主勿抱僥倖心態、或期望「遲啲會再放寬」，否則若被揭發會被施加較重罰則，「唔值得博」。

至於嚴重僭建，甯漢豪表示，以往可以聲稱「我唔知道」、「上一手留低、唔關我事」等作為辯護理由，惟今次修例不但刪除「唔知」等辯護理由，即使是上一手留下的僭建物，在若干指明日期後仍存在，不論「有無份起」都需要負責，呼籲市民買樓時要看清楚。

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甯漢豪 村屋 僭建 發展局

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