曾俊華：傳奇球星表演賽空櫈處處確實尷尬

▲ 前財政司司長曾俊華。（曾俊華fb圖片）

香港大球場上周五晚舉行的「 Legends Assemble皇馬球星對巴塞傳奇」表演賽，因為安排混亂而惹起爭議。前財政司司長曾俊華今日在社交平台表示，賽事當日有到場觀戰，球賽戰況激烈但觀眾席空櫈處處，最終入場人數不足8000人，「確實係幾尷尬」，更形容當刻心情難以言喻。

曾俊華指，當日入場時有數名說普通話人士在場外兜售門票，估計若他們是黃牛黨，今次必定會損手爛腳，估計可能因為主辦方舉辦類似活動經驗不足，建議若在小紅書宣傳，相信有不少內地球迷入場。

曾俊華又提到，比賽前一晚出席歡迎晚宴，有機會與他最喜歡的奧雲及其經理人閒聊，由於對方來自英國，很關心香港情況，形容有盡人事唱好香港，「之不過，佢哋唔係好信我話everything is ok嘅說法，咁我就冇再反駁喇」，解釋因為對方部分說法「又唔係錯得晒嘅。」

除了奧雲，曾俊華亦有與費高聊天，對方提到自己來港幾次，很喜歡這個地方，形容雖然這些可能都是客氣說話，但是當天賽事入場情況，便辜負了他說：「想重溫全場滿座盛況嘅期望喇。」

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