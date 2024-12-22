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皇馬簽名會風波｜警接兩球迷報案列雜項處理　消委會接12宗投訴涉款逾9萬元

社會

發布時間： 2 小時前

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（皇家馬德里香港球迷會FB圖片）

皇家馬德里對巴塞隆拿傳奇球星的賽事上周五（20日）大球場上演，有球迷購買最貴6,880元套票但未獲安排與偶像球星見面、簽名及合照，斥大會安排欠佳、貨不對辦。皇家馬德里香港球迷會稱已向警方備案，並向海關及消委會作出投訴。

賽會昨日（21日）發聲明指，已盡一切最大努力即時處理，並積極與受影響的球迷及相關人士協商解決方案。目前正與皇馬球迷會及受影響的球迷保持密切聯絡，務求妥善處理相關事宜。

大會聯絡人退出工作群組

球迷會今日（22日）下午於社交平台發文，稱該會會長昨日下午3時11分，收到比賽當日與涉事球迷溝通、名為Jenny的賽會員工來電，稱將於周一、二繼續跟進事件。

惟球迷會續指，直至昨日晚上7時15分，由10月開始一直與該會及巴塞球迷聯絡的「大會聯絡人」陳小姐，有個4人工作群組，突指摘該會「將工作群組內向她查詢的資訊公開」，其後在沒任何交代下離於同晚7時37分離開了原先設立的4人工作群組。

球迷會對大會聯絡人的指控及突然退出工作群組感到愕然，並懷疑主辦方是否仍想與球迷會積極保持聯絡以解決事件，已於周六晚上11時到警署正式錄取口供。球迷會期望大會並不是在拖延時間意圖逃脫賠償責任，冀對方能於周一或周二給予令受害會員感到滿意的解決方案，補償損失。

警方將案件列作雜項處理

警方今回覆本報指，天水圍警署昨晚接獲兩名本地男子報案，表示早前購買一場足球賽事套票，惟主辦單位未能提供部分套票指明的活動項目。報案人要求警方作紀錄，他們將自行與主辦單位和相關部門及機構作出跟進，案件列作「雜項事件」。

消委會則回覆指，截至今日傍晚6時，共接獲12宗有關「皇家馬德里球星對巴塞隆拿傳奇」表演賽的投訴，涉及金額$90,017，最高金額的一宗為$13,761。

海關亦表示已接獲相關舉報，現正作出跟進，如發現違反《商品說明條例》的情況，會採取適當的執法行動。

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