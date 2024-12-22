航空業｜林紹波：國泰近年遇身份危機及疫情重創　改革重建冀增至逾百航點

▲ 國泰集團行政總裁林紹波表示，國泰目標成為全球最佳航空公司，形容是希望代表香港取得一面「奧運獎牌」。（資料圖片）

國泰集團行政總裁林紹波表示，集團過去面對疫情重創，以及出現「身份危機」，集團近年已開始重建，並實施改革，冀明年可超越疫情前水平，將國泰航點數量增至逾100個，目標成為全球最佳航空公司。

林紹波今接受電台訪問提及，新冠疫情3年是國泰航空78年歷史中最困難的時期，其間本港實施的防疫措施可謂全球最嚴厲，很少人乘坐國泰航班，因此國泰曾跌出全球十大最佳航空公司外。

曾遇「身份危機」 稱定位清楚

林續指，集團在去年開始重建，同時準備為三跑開通投資，令排名回歸十大，他透露現時每日有7萬名乘客乘搭國泰航班，最高峰時期超過10萬人次，今年更躋身全球五大最佳航空公司；他希望國泰明年可超越疫情前水平，將航點數量增至超過100個，目標成為全球最佳航空公司，形容是希望代表香港取得一面「奧運獎牌」。

林亦透露，過去一段時間，國泰集團無論在香港、內地及國際都有出現「身份危機」，例如部分內地人會疑惑國泰是一間中國抑或外國的航空公司，香港乘客則會疑惑國泰是否仍「以香港為基地中心」，抑或正走向內地化。

林強調國泰新的定位很清楚，與香港定位一致，是「植根香港，背靠祖國，聯通世界」，集團在過去兩年已作出多項改革，包括體現在餐飲方面，同時提供香港特色菜式、內地不同地方菜式及內地高品質紅酒，並與米芝蓮西餐廳合作。

林又指本港「八大中心」定位除了包括國際航空樞紐，航空業亦可從人流和貨流方面輔助其他「七大中心」，而三跑系統啟用令機場容量不再受限制，形容是很好的機遇。

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