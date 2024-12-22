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聖誕市道｜酒店聖誕自助餐預訂部分已爆滿　餐飲業料生意額達4億元

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 14 分鐘前

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餐飲業界料聖誕檔期生意額達4億元，貼近疫前高峰。（陳靜儀攝）

聖誕和新年將至，記者今日（22日）實測預訂多間酒店的節慶自助餐，其中半島酒店露台餐廳聖誕及除夕晚餐按年加價4至7%，預訂仍爆滿。餐飲業界料聖誕檔期生意額達4億元，貼近疫前高峰；惟有個別高級餐廳聖誕訂座率只達一半。

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截至今晚9時 近38萬人次港人出境

聖誕節臨近，不少盼過白色聖誕的市民提前出發外遊。據入境處數據，上周六（21日）有近46萬人次港人出境，按周增近6.6%，截至今晚9時亦有近38萬人次港人出境。不過，記者嘗試致電或網上預訂多間酒店的節慶自助餐，發現不少酒店訂座部分或全部時段爆滿，可見仍有部分市民留港吃聖誕大餐過節。

其中，半島酒店露台餐廳節慶午市和晚市自助餐，平安夜至拆禮物日（24至26日）成人收費750至2,590元不等，除了平安夜午餐按年減價多達58%，除夕晚餐加價7.2%，至2,990元，其餘時段加價約4%，但全部訂座均已爆滿。

港島香格里拉cafe TOO咖啡廳亦推聖誕自助午餐及晚餐，平安夜晩餐、聖誕節和拆禮物日午餐及晚餐均設兩輪應付需求，成人收費838至1,388元；聖誕節訂座已爆滿，平安夜及拆禮物日分別只剩晚餐及午餐次輪有位。

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半島露台餐廳　除夕加價7%仍爆滿

推出聖誕熊貓樂園自助餐的海洋公園萬豪酒店，銷情同樣不錯，聖誕節午餐及晚餐首輪已爆滿，平安夜、拆禮物日、除夕及元旦部分時段有位；成人收費688至1,288元。

8度海逸酒店聖誕自助晚餐在平安夜至拆禮物日亦設兩輪自餐餐，酒店發言人回覆本報指預訂情況理想，已回復至疫前水平。

香港餐飲聯業協會會長黃家和向本報說，受惠深圳居民赴港「一簽多行」恢復，近日訪港內地客增加，可彌補北上或外遊港人的消費，加上政府推出不同盛事吸引市民留港，料尖沙咀及旺角等的酒店自助餐預訂爆滿，業界聖誕檔期生意額達4億元，按年增1成，貼近疫前高峰。

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個別高級餐廳 訂座率僅一半

香港餐務管理協會主席梁振華亦說，部分西餐廳平安夜預訂爆滿，聖誕節預訂率達8成，料整體生意按年增1成。又直言不怕市民北上和外遊影響聖誕生意，「始終香港有750多萬人，就算走100萬，仍有500至600萬喺度。」

惟有北角法式高級餐廳反映生意一般，Briketenia行政總廚樂君平稱，聖誕檔期預訂只達一半，故推出每位僅788元的法式聖誕大餐，提供香煎鵝肝、法國生蠔等吸客。他又稱，本港整體經濟欠佳，市民消費力下降，加上北上熱潮持續，在港外國人又傾向在周末前往泰國或越南放鬆，不再留在蘇豪區消費，令西餐廳經營困難，全年生意按年跌1至2成。

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記者：梁薾心

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