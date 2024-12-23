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聖誕市道｜聖誕前最後周六　內地客17萬增4.8%

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

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冬至近17萬人次內地客訪港，較年同期增約4.8%。（曾耀輝攝）

深圳居民赴港「一簽多行」本月起恢復，聖誕節前最後一個周六（21日）亦即冬至，近17萬人次內地客訪港，較年同期增約4.8%。有飲食業界人士料內地客對高級西餐廳生意沒直接幫助，或只有茶餐廳等受惠。

飲食業：對高級西餐廳　無直接幫助

入境處數據顯示，上周六（21日）有近17萬人次內地客訪港，較深圳居民赴港「一簽多行」恢復後首兩個周六（7及14日），分別增約16.9%及近5.3%；對比去年聖誕節前最後一個周六（2023年12月23日）亦增約4.8%。入境處公布，截至昨晚9時則有約13萬人次內地客訪港。

內地客能否提振本港聖誕餐飲消費？香港餐務管理協會主席梁振華料，內地客對高級西餐生意沒直接幫助，但旅遊區的餐廳，以及內地社交平台「小紅書」推介的茶餐廳等生意或受惠。他亦估計，若餐廳在餐飲加入大熊貓元素，對內地客的吸引力未必太大，「內地差唔多每個動物園都有熊貓，只係香港客比較激情。」

北角法式高級餐廳Briketenia行政總廚樂君平則稱，一簽多行恢復對生意幫助不大，旅客大多前往尖沙咀等，很少到訪北角，明年會多在小紅書宣傳，亦將跟內地旅行社合作，吸引高消費內地客光顧。惟他坦言不能透過大減價鬥平吸客，「變咗唔值錢，西餐唔可以太平」，最重要保持食物質素。

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