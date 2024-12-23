結業潮︱U購超市結業潮持續12月再執4間　開業9年全盛期百間縮剩18間

▲ U購Select連月來削減十多間分店，包括日前被網民發現的深水埗福榮街分店。

【結業潮/華潤集團/U購/超市】本港結業潮持續不斷，連鎖戲院、餐廳、老字號冰室無一幸免。華潤集團旗下的U購Select連月來削減十多間分店，12月再結束至少4間分店，包括日前被網民發現的深水埗福榮街分店，已於12月17日靜悄悄落閘。U購Select開業至今9年，去年高峰時期全港擁有100間分店，現時只剩下18間。

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結業潮︱U購超市12月至少執4間

U購Select超級市場屬華潤萬家超級市場的姊妹公司，華潤於2015年4月開設首間U購Select超市，業務迅速擴展至全港，2023年3月更在屯門開設第100間分店。惟經濟市道不景，各分店陸續出現結業潮，今年下半年情況轉為告急，每月均有分店貼出告示清貨結業，單是本月已有4間分店「捱不住」，包括太子西道、東涌裕雅苑、深水埗福榮街及沙田富豪花園分店。

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結業潮︱U購Select僅餘18間

翻查U購Select官方網頁，目前全港只餘下18間分店，包括11間U購Select分店，及7間U購 select Food。U購 select Food和U購Select超市不同，U購Select food主要售賣食材、食具，門面以黑色為主色調，和U購Select超市的藍色門面有分別。

事實上，U購Select仍十分積極展開營銷活動，包括逢周二推出折扣優惠，「萬分FANS」同「萬分咭」會員於U購 select 買任何產品淨額滿100元或以上，即享92折優惠；亦會在官方fb為顧客精選每周必買的特價產品。

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