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結業潮｜老牌潮州打冷店「樂園潮州粉麵店」月底結業　開業逾36年街坊不捨：細細個就食

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

潮州打冷店「樂園潮州粉麵店」月底結業，開業逾36年街坊不捨。

本港結業潮一浪接一浪，不少老字號餐廳都敵不過飲食寒冬。開業逾36年、位於美孚的潮州打冷店「樂園潮州粉麵」將於周六（12月28日）結束營業，不少街坊對此大感可惜。

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結業潮｜36年歷史樂園潮州粉麵店月底結業

早前有網民於Facebook群組發文，表示留意到美孚的潮州打冷店「樂園潮州粉麵」貼上結業告示，指餐廳自1988年開業，至今逾36年，但由於租約期滿，將於12月28日，「感謝顧客多年來的支持，後會有期」。

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結業潮｜街坊不捨：見證開業到結業

結業消息一出，不少街坊都大感不捨，表示「由細食到大」、「食咗好多年」、「佢啲炸魚皮幾好食，送啤酒一流」、「始於1988年的龍年，終於2024年龍年，首尾呼應，算唔算係好聚好散」、「呢間都執真係可惜.......咁耐歷史」、「呢間睇住佢開」。

不過，亦有街坊表示餐廳衛生情況不佳、食物質素亦有所下降，加上定價較高，因此對結業並不感到意外，「成日行過都見到有老鼠響鋪頭門口上邊走嚟走去」、「食咗個梅菜扣肉飯酸嘅」、「越做越差」。

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