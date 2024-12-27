輕鐵廣播｜內地男呻輕鐵報站「聽不懂」　網民解釋未設普通話報站原因係....

▲ 內地男呻輕鐵報站聽不懂，網民解釋未設普通話報站原因係...

香港作為中西文化兼容的國際都會，吸引不少國內外的旅客，主要的公共交通工具大多設有兩文三語報站，以方便市民及遊客出行。

不過，有男子在小紅書發文，認為輕鐵路線較為複雜，卻只有廣東話及英文報站，而未設有普通話廣播，他對此感到奇怪，遂詢問原因，並大呻「內地人還真的聽不懂」。

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輕鐵廣播｜輕體未設普通話報站

樓主以「香港元朗的輕鐵為什麼沒有普通話報站呀？」為題發文詢問，表示一直就輕鐵不設普通話廣播感到奇怪，「香港的地鐵（港鐵）和公交車（巴士）都有普通話報站，但是元朗的輕鐵報站是一句粵語加一句英語，為什麼不說普通話呀？」

他還表示輕鐵的線路較為複雜，每次乘搭都是「一臉懵」，大呻「內地人還真的聽不懂」，認為需要增設普通話廣播。

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輕鐵廣播｜網民道出關鍵原因

該帖引起網民熱議，有人解釋輕鐵未設普通話的原因是因為站點間距較近，沒有足夠的時間同時播報多種語言廣播，「站與站之間太短了，根本沒有時間多放一個語言，而且也沒有必要，輕鐵跟地鐵不一樣，主要是服務區內居民的，區內既不會廣東話又不會英文的少之又少」、「唔夠時間，好多時已經到站」，惟亦有人建議可以在換成站點增加普通話報站。

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