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歐倩怡新戀情︱郭晉安前妻傳與經理人發展戀情　歐倩怡11字首度回應姊弟戀

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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歐倩怡回應與袁學謙緋聞。

【歐倩怡 / 郭晉安 / 歐倩怡經理人 / 袁學謙】郭晉安與胞姊郭致因共創的保健食品集團草姬在日前於港交所掛牌上市，安仔在當日更坦言將逐步減少娛樂圈工作，放更多時間打理公司業務。

相反，現年45歲的郭晉安前妻歐倩怡離婚後逐步回歸娛樂圈，更上網上節目時自爆多年前患重感冒時呼吸困難，不過「身邊人」卻未「見死不救之後攬住痰罐暈咗」、玩交友App與6位男士約會，即成熱話，之後她稱要搵錢交租、應付生活費，經濟有壓力，坦言「好等錢使」。

郭晉安公司上市︱與胞姊郭致因合創草姬集團掛牌上市　視帝郭晉安：慢慢減娛樂圈工作

郭晉安與胞姊郭致因創立的草姬集團在日前上市。（經濟日報圖片）

歐倩怡新戀情︱袁學謙幫忙接JOB

早前，她以營養學家身分任HOY TV 節目《健康關注組》嘉賓主持，近日有報道指負責從中穿針引線，是年齡較她輕10年的培正中學師弟袁學謙，歐倩怡並將接工作事宜交予對方。此外，她索性將接工作事宜交予對方處理。

袁學謙可說「百足咁多爪」，曾當多個旅遊節目主持甚至製作人，比如TVB的《離地自由行》、HOYTV的《學人去非洲》，此外也曾開茶飲店、花店，但之前未有當過經理人，於是網民紛紛思疑二人關，1因為當年袁學謙嘅茶飲店開幕時，當時仍未離婚、甚少露面歐倩怡也有出席撐場，二人交情似乎匪淺。

歐倩怡丨與郭晉安離婚後惹負評感委屈落淚　Cindy透露為重任決定返娛樂圈

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歐倩怡新戀情︱發文回應緋聞

其實當日歐倩怡「復出」不久在網上言論被批評，袁學謙也護花指歐倩怡為人簡單、真誠，性格是「直腸直肚」，因多年沒現身大眾視線才會因說話太真被誤解。

不過，她在日前在個人IG以Story分享一張在香港公園的照片，回應與袁學謙的緋聞寫道：「請不要相信不實的comments同報導。」另外，歐倩怡心情亦上載與12歲女兒郭以雅齊行街購物相片，似乎心情未受緋聞困擾。

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