兒童健康︱脊柱側彎發育女童高危嚴重會影響身高　脊醫：簡單4招為子女檢測

▲ 黎思駿指出發育中的女童是脊柱側彎的高危一族。

【兒童健康/脊柱側彎/青春期】發育中的女童，往往是脊柱側彎的高危一族。曾有一位12歲的女童，一直有接受定期的脊骨檢查，情況屬於穩定。直至考試和暑假期間比較繁忙，故此未有抽取時間覆診。八個月後，脊醫再為女童作評估時，發現病情急劇惡化，肩胛骨和肋骨對比之前變形幅度更大，需要即時安排X光影像評估。結果顯示，女童八個月內，脊柱側彎度數由22度急增至43度，需要立刻接受手術的評估。

發育中的兒童患者，尤其是女童，數月間可惡化約10-20度，家長務必要提高警覺。 及早發現脊柱側彎問題，可提升治療效果及康復時間。

▲ 脊柱側彎會影響兒童身心發展，如家長懷疑子女有脊柱側彎問題，建議應儘快求醫。

脊柱側彎︱何謂脊柱側彎？

脊柱側彎是指當脊骨結構生長異常，令脊骨出現彎曲或扭曲形狀的病症。正常健康的脊骨不應該有左右側向的弧度，而脊柱側彎的患者會呈現”C”型或“S”型的脊骨結構。頸椎，胸椎及腰椎也會因脊柱側彎的程度而影響體態。患者有機會出現頭部傾斜，肩膀不平衡，肩胛骨突出等症狀。

脊柱側彎︱脊柱側彎之等級

一般而言，脊柱側彎的度數大於10度，才足以定義為脊柱側彎；達20度以上，才算是病態性脊柱側彎。如側彎度數界乎於10-20度屬輕微程度；21至35度則屬中等。輕微至中等程度的患者，只需要定期接受保守性的治療及建議，確保脊椎的穩定性避免情況惡化便足夠。

若側彎接近35度或以上，建議採用一些比較進取的治療方案，減緩問題惡化。因為當度數達至40度或以上，便屬於嚴重程度，有機會需要轉介患者接受一些入侵性的治療方案，例如手術或其他的治療。

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脊柱側彎︱青少年原發性脊柱側彎

青春期是脊柱側彎的好發時期，病發高峰期為10-17歲，故稱為「青少年原發性脊柱側彎」。大部分原發性脊柱側彎也沒有特別成因，據研究顯示，近80%的患者均屬先天性個案，若家人確診脊柱側彎，子女患病風險會較高。而女性患有嚴重脊柱側彎的機會，更比男性高出8-9倍。重要的是，在兒童及青少年時期，骨骼發育尚未成熟時期出現脊柱側彎，日後惡化的機會較大，病情也會更嚴重。相反，當骨骼發育成熟時，才出現側彎，出現惡化的機會就會減低。因此，在兒童及青少年階段，作定期的脊骨檢查是非常重要的。

脊柱側彎︱脊柱側彎對孩子身心的影響

家長最擔心的，往往是脊柱側彎會窒礙孩子發育。若青春期出現嚴重脊柱側彎，或側彎逐漸惡化，有機會影響將來的身高。但一般而言，脊柱側彎跟矮個子並沒有直接關係。

更值得留意的是，脊柱側彎對孩子心理及身體功能構成的傷害。兒童患者也可能因為脊椎側彎影響身體外觀而較為自卑、羞怯、缺乏自信或會遭受朋輩言語上的霸凌及嘲笑。脊椎作為人體的中樞，側彎可對脊椎神經造成擠壓，導致頭痛，頭暈， 胸悶， 手腳麻痹，酸痛，失眠等症狀。而胸椎也連接着肋骨，所以嚴重的側彎，可導致肋骨及胸腔變形，更有機會壓迫心臟及肺部等器官，影響心肺功能。

所以，如果孩子表示有腰背痛的問題，家長切勿掉以輕心。

脊柱側彎︱為子女測試脊柱側彎

在日常生活中，家長可觀察子女頭部有否傾側，肩胛骨及盤骨是否對稱，以及左右鞋底的磨蝕程度有沒有明顯差別，從而判斷孩子有沒有側彎的問題。同時，家長也可以透過「亞當前彎測試」，為子女作為簡單篩查。這項測試常用於中小學，準確性達至80%或以上。

做法: 首先測試者需雙手合十，保持雙腳直立，然後慢慢向下彎腰，膝蓋及手踭需要保持垂直。這時，家長可以從後觀察測試者背部外觀的左右對稱情況，包括肩膀，上背部，腰部情況有否出現不對稱；如發現背部一側明顯突出或傾斜，建議儘快尋求專業咨詢及X光診斷評估。

脊柱側彎︱脊柱側彎的四種治療方法

兒童脊柱側彎的治療主要有四種 : 包括脊骨結構矯正治療，復康運動，佩戴脊骨矯正支架以及手術治療。一般而言，35度或以下，症狀屬輕微至中等程度的側彎，脊醫可提供保守性的治療方案及建議，例如手法脊骨矯正治療和復康運動，改善側彎狀況和避免情況惡化。如果病情需要，脊醫會建議患者使用矯形鞋墊及脊骨矯形支架等輔助品，加強治療效果。如情況持續惡化或度數加深，脊醫會轉介患者接受入侵性治療的術前評估，確保側彎程度受控。

▲ 脊柱側彎會影響兒童身心發展，如家長懷疑子女有脊柱側彎問題，建議應儘快求醫。

脊柱側彎︱戒掉不良習慣 切忌翹腳寒背

家長除了每天檢查孩子書包的重量外，最好選擇雙肩背的書包。正確背書包的方法同樣重要，需確保肩帶調整後，從正面看，要貼合孩子上半身，如果肩帶太長會造成後仰、肩帶太短背起來不舒服。許多書包都有護脊背帶、腰扣或胸扣等配件，背帶愈寬背起來愈舒服；腰扣或胸扣可以讓書包固定於身體上，避免脊椎過度用力，有減壓的效果。另外，日常生活中需改掉不良的習慣，如寒背、翹腳、使用斜背包及單肩包等，這些習慣可導致脊骨左右不平衡，增加患上脊柱側彎的風險。

如家長懷疑子女有脊柱側彎問題，建議應儘快求醫，尋求專業意見及作詳細的全脊評估，及早接受合適的治療方案。

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