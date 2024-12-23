  • 17°C
香港時間：20241223日 (一) 18:09

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兒童健康︱脊柱側彎發育女童高危嚴重會影響身高　脊醫：簡單4招為子女檢測

兒童健康

發布時間： 18 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

黎思駿指出發育中的女童是脊柱側彎的高危一族。

【兒童健康/脊柱側彎/青春期】發育中的女童，往往是脊柱側彎的高危一族。曾有一位12歲的女童，一直有接受定期的脊骨檢查，情況屬於穩定。直至考試和暑假期間比較繁忙，故此未有抽取時間覆診。八個月後，脊醫再為女童作評估時，發現病情急劇惡化，肩胛骨和肋骨對比之前變形幅度更大，需要即時安排X光影像評估。結果顯示，女童八個月內，脊柱側彎度數由22度急增至43度，需要立刻接受手術的評估。

發育中的兒童患者，尤其是女童，數月間可惡化約10-20度，家長務必要提高警覺。 及早發現脊柱側彎問題，可提升治療效果及康復時間。

脊柱側彎會影響兒童身心發展，如家長懷疑子女有脊柱側彎問題，建議應儘快求醫。

脊柱側彎︱何謂脊柱側彎？

脊柱側彎是指當脊骨結構生長異常，令脊骨出現彎曲或扭曲形狀的病症。正常健康的脊骨不應該有左右側向的弧度，而脊柱側彎的患者會呈現”C”型或“S”型的脊骨結構。頸椎，胸椎及腰椎也會因脊柱側彎的程度而影響體態。患者有機會出現頭部傾斜，肩膀不平衡，肩胛骨突出等症狀。

脊柱側彎︱脊柱側彎之等級

一般而言，脊柱側彎的度數大於10度，才足以定義為脊柱側彎；達20度以上，才算是病態性脊柱側彎。如側彎度數界乎於10-20度屬輕微程度；21至35度則屬中等。輕微至中等程度的患者，只需要定期接受保守性的治療及建議，確保脊椎的穩定性避免情況惡化便足夠。

若側彎接近35度或以上，建議採用一些比較進取的治療方案，減緩問題惡化。因為當度數達至40度或以上，便屬於嚴重程度，有機會需要轉介患者接受一些入侵性的治療方案，例如手術或其他的治療。

最新影片推薦：

童學園
基層成材｜母親患重病決心戒甩6年打機癮　基層小子發奮讀書成就兒科醫生

脊柱側彎︱青少年原發性脊柱側彎

青春期是脊柱側彎的好發時期，病發高峰期為10-17歲，故稱為「青少年原發性脊柱側彎」。大部分原發性脊柱側彎也沒有特別成因，據研究顯示，近80%的患者均屬先天性個案，若家人確診脊柱側彎，子女患病風險會較高。而女性患有嚴重脊柱側彎的機會，更比男性高出8-9倍。重要的是，在兒童及青少年時期，骨骼發育尚未成熟時期出現脊柱側彎，日後惡化的機會較大，病情也會更嚴重。相反，當骨骼發育成熟時，才出現側彎，出現惡化的機會就會減低。因此，在兒童及青少年階段，作定期的脊骨檢查是非常重要的。

脊柱側彎︱脊柱側彎對孩子身心的影響

家長最擔心的，往往是脊柱側彎會窒礙孩子發育。若青春期出現嚴重脊柱側彎，或側彎逐漸惡化，有機會影響將來的身高。但一般而言，脊柱側彎跟矮個子並沒有直接關係。

更值得留意的是，脊柱側彎對孩子心理及身體功能構成的傷害。兒童患者也可能因為脊椎側彎影響身體外觀而較為自卑、羞怯、缺乏自信或會遭受朋輩言語上的霸凌及嘲笑。脊椎作為人體的中樞，側彎可對脊椎神經造成擠壓，導致頭痛，頭暈， 胸悶， 手腳麻痹，酸痛，失眠等症狀。而胸椎也連接着肋骨，所以嚴重的側彎，可導致肋骨及胸腔變形，更有機會壓迫心臟及肺部等器官，影響心肺功能。

所以，如果孩子表示有腰背痛的問題，家長切勿掉以輕心。

脊柱側彎︱為子女測試脊柱側彎

在日常生活中，家長可觀察子女頭部有否傾側，肩胛骨及盤骨是否對稱，以及左右鞋底的磨蝕程度有沒有明顯差別，從而判斷孩子有沒有側彎的問題。同時，家長也可以透過「亞當前彎測試」，為子女作為簡單篩查。這項測試常用於中小學，準確性達至80%或以上。

做法: 首先測試者需雙手合十，保持雙腳直立，然後慢慢向下彎腰，膝蓋及手踭需要保持垂直。這時，家長可以從後觀察測試者背部外觀的左右對稱情況，包括肩膀，上背部，腰部情況有否出現不對稱；如發現背部一側明顯突出或傾斜，建議儘快尋求專業咨詢及X光診斷評估。

脊柱側彎︱脊柱側彎的四種治療方法

兒童脊柱側彎的治療主要有四種 : 包括脊骨結構矯正治療，復康運動，佩戴脊骨矯正支架以及手術治療。一般而言，35度或以下，症狀屬輕微至中等程度的側彎，脊醫可提供保守性的治療方案及建議，例如手法脊骨矯正治療和復康運動，改善側彎狀況和避免情況惡化。如果病情需要，脊醫會建議患者使用矯形鞋墊及脊骨矯形支架等輔助品，加強治療效果。如情況持續惡化或度數加深，脊醫會轉介患者接受入侵性治療的術前評估，確保側彎程度受控。

脊柱側彎會影響兒童身心發展，如家長懷疑子女有脊柱側彎問題，建議應儘快求醫。

脊柱側彎︱戒掉不良習慣  切忌翹腳寒背

家長除了每天檢查孩子書包的重量外，最好選擇雙肩背的書包。正確背書包的方法同樣重要，需確保肩帶調整後，從正面看，要貼合孩子上半身，如果肩帶太長會造成後仰、肩帶太短背起來不舒服。許多書包都有護脊背帶、腰扣或胸扣等配件，背帶愈寬背起來愈舒服；腰扣或胸扣可以讓書包固定於身體上，避免脊椎過度用力，有減壓的效果。另外，日常生活中需改掉不良的習慣，如寒背、翹腳、使用斜背包及單肩包等，這些習慣可導致脊骨左右不平衡，增加患上脊柱側彎的風險。

如家長懷疑子女有脊柱側彎問題，建議應儘快求醫，尋求專業意見及作詳細的全脊評估，及早接受合適的治療方案。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 黎思駿 香港執業脊醫協會委員

相關文章

兒童增高｜162cm奧運冠軍11歲仔身高偏矮　憂慮2年含淚讓兒子注射生長激素【附增高食譜】
13:45 2024/12/18
兒童增高｜162cm奧運冠軍11歲仔身高偏矮　憂慮2年含淚讓兒子注射生長激素【附增高食譜】
煮食危機｜10歲童三餐吃1食物患高血壓　全家3人相繼中風
15:00 2024/12/19
煮食危機｜10歲童三餐吃1食物患高血壓　全家3人相繼中風
危險玩具｜聖誕玩具眼睛部件容易脫落　或致兒童窒息
16:17 2024/12/18
危險玩具｜聖誕玩具眼睛部件容易脫落　或致兒童窒息
暖包使用方法｜暖包勿亂貼手握最浪費　醫生點出「保暖黃金位置」：只用1個全身都暖
21:45 2024/12/19
暖包使用方法｜暖包勿亂貼手握最浪費　醫生點出「保暖黃金位置」：只用1個全身都暖
保暖穿搭｜返工返學著襪褲最保暖？　原來穿這1物最暖北海道人都認同
18:53 2024/12/20
保暖穿搭｜返工返學著襪褲最保暖？　原來穿這1物最暖北海道人都認同

你可能感興趣

兒童增高｜162cm奧運冠軍11歲仔身高偏矮　憂慮2年含淚讓兒子注射生長激素【附增高食譜】
13:45 2024/12/18
兒童增高｜162cm奧運冠軍11歲仔身高偏矮　憂慮2年含淚讓兒子注射生長激素【附增高食譜】
煮食危機｜10歲童三餐吃1食物患高血壓　全家3人相繼中風
15:00 2024/12/19
煮食危機｜10歲童三餐吃1食物患高血壓　全家3人相繼中風
危險玩具｜聖誕玩具眼睛部件容易脫落　或致兒童窒息
16:17 2024/12/18
危險玩具｜聖誕玩具眼睛部件容易脫落　或致兒童窒息
兒童健康 脊柱側彎 手術 復康 治療 運動 腰背痛

最高瀏覽

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法　一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】
瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法　一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】
急症室最長等候時間（12月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月23日 時間12:05）
腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤　與粉絲道別宣布停播　勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】
腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤　與粉絲道別宣布停播　勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】
深圳聖誕好去處｜商場重本打造真實雪景　深圳3大聖誕商場佈置打卡必去
深圳聖誕好去處｜商場重本打造真實雪景　深圳3大聖誕商場佈置打卡必去
基層成材｜母親患重病決心戒甩6年打機癮　基層小子發奮讀書成就兒科醫生
基層成材｜母親患重病決心戒甩6年打機癮　基層小子發奮讀書成就兒科醫生