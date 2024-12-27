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教評專欄｜珍惜健康和時間迎接2025年　金錢村何東學校校長籲年輕人愛惜生命　

升學教育

發布時間： 2 小時前

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金錢村何東學校籲年輕人愛惜生命。

金錢村何東學校】光陰似箭，轉眼間又到年終，筆者在此向年輕人分享，同時向大家送上真摰的祝福！要成功幹一椿事業，必須要有資本。不過，一般人都以為只有金錢是資本。其實，還有其他比金錢還重要的。雖然在資本制度下，金錢的資本，誠具著驚人的魔力，但若沒有基本的資本，金錢也是無用的。

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第一，健康是必須的基本資本，誠然，事業是需要有人願意去幹，但人之所以能幹事業，就必須要有健康的體魄。身體越健康，就有精神力量去幹;身體太虛弱，心想幹也無力氣。事實上，有些人每天長時間工作仍精神充沛;有些人卻只工作很短時間就捱不住了。無可質疑，健康的體魄確是我們重要的資本。

筆者認識一位很資深且優秀的校長前輩，因患重病就離開了，實在十分可惜! 另有一位已獲幾個博士學位的人，在他領到第七個學位的時候，就患了不能治癒的大病。雖然有很大的學問，亦需要有健康，才能為理想進發。可見，健康，是事業成功必須的資本，我們當思考怎樣促進身心健康!

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第二，時間的資本，事業的成功，是全靠有時間去給我們努力所致的，倘若沒有時間給我們，所有事情就很難成就，所以時間也是我們成功的必須資本! 一切的偉大事業，和我們今日所得享的文明，都是在時間裏累積而成的!

各人的智愚雖不同、強弱雖不同、壽命的長短也不同，但是人們都有他的時間，只可惜很多人雖然很聰明、很強健、很長命，但卻荒廢了很多寶貴的時間。盼望年輕人要愛惜光陰，你看，世界許多的成功偉人，他們能把握著時間的資本，能在很困難的環境和很短的時間之中奮鬥，完成造福人類社會的偉大事業!

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「怠惰使事情困難，勤奮使事情簡單，不勞而獲的心態是不可取的，難道懶惰能比勤奮給我們帶來更多成功?「一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰，時光一去不復回，愛惜寶貴的時間!

美好新的一年將至，筆者鼓勵年輕人: 「不可叫人小看你年輕，要愛惜生命! 若你能不以年輕自卑，能爭氣不叫人小看你，能把自己看得合乎中道，就不單為你自己迎來幸福，也能為你的同伴、你所作的事工、你將來的社會迎來幸福!

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撰文 : 吳毓琪校長 金錢村何東學校

欄名 : 教評經脈

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