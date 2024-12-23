走塑｜管制即棄塑膠適應期滿2個月　兩食肆遭罰款2千元

▲ 環保署表示，至今共接獲62宗投訴和舉報，當中有33宗已發出書面警告，其中2間食肆負責人被定額罰款2000元。（經濟日報圖片）

【走塑 / 棄塑膠 / 棄塑膠】俗稱「走塑」的管制即棄塑膠新法例，品首階段管制於今年4月22日生效，經過半年適應期，法例已正式執行兩個月。惟環保署表示，至今共接獲62宗投訴和舉報，當中有33宗已發出書面警告，其中2間食肆負責人被定額罰款2000元。

環保署發言人表示，新法例實施至今，業界整體已大致合規，並已適應新法例的要求，在業務上作出相應的配合。環保署已就所有投訴和舉報個案作出調查，當中33宗在多次宣傳和教育後仍未合規，且未有具體行動作出改善，署方已發出書面警告，要求負責人在10個工作天內作出改善。而其中2間食肆由於違規情況仍然持續，環保署人員已向負責人發出2,000元定額罰款通知書。

署方檢視適應期過後兩個月的數據，表示大部分違規情況在短時間內已作出更正，目前只有兩宗屢勸不改的個案需要發出定額罰款通知書。環保署將繼續進行宣傳教育，認真跟進違規個案，期望與業界和市民攜手推動社會的「走塑、走即棄」文化。

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