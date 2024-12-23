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日本過江龍｜日本燒鳥品牌「鳥貴族」登陸屯門市廣場　多款串燒/食品/飲品一律$29.9

休閒消費

撰文： 陳麗薇

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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日本「鳥貴族」於屯門開店。

【日本過江龍/鳥貴族/日本燒鳥品牌/屯門市廣場】廣受歡迎、以愉快和放鬆氛圍而聞名的日本燒鳥品牌「鳥貴族」已登陸香港，早於本月16日在屯門市廣場開幕，為香港食客帶來正宗及難忘的日式燒鳥及居酒屋體驗。

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記者早前到位於屯門市廣場的鳥貴族店，店內提供近百座位，包括二人至六人座，餐廳環境舒適，鳥貴族提供與日本本店相同的餐單，串燒均一價為港幣$29.9，大部分串燒為每客兩串，包括各式雞肉部位的串燒。餐廳特別從日本引入專用烤爐，開業前廚房團隊亦特地飛往日本本店，向日籍總廚學習燒鳥技巧，為食記者推介雞翅根、芝士雞肉丸、雞皮、炸雞軟骨及雞胸脆骨。

燒鳥系列中，貴族燒是必試的項目。精選優質雞腿及雞胸肉，配以日本直送的秘製醬汁烤製，TOPick記者點選了3款口味，包括鹽燒、香辣、秘製醬汁，3款各有特色。當中大力推介是貴族雞釜飯，明火上，所以有時間煮成飯焦，但又不會太硬，而且價格相宜都是$29.9，絕對抵食。

另外餐牌都有提供各項小食（均一價港幣$19.9），包括香港特別版料理柚子醋枝豆拌小貝柱， 以及鹽味醬拌青瓜等多種美味選擇。

特色菜有多達10款選擇，均一價為港幣29.9元。精選美食有招牌菜的鐵板烤山藥蓉及南蠻炸雞。

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鳥貴族各款甜品，使用北海道牛奶的濃厚朱古力牛乳、巨蛋雪糕配士多啤梨醬、 巨蛋雪糕配醬油甜醬、朱古力芭菲配西班牙油條，以及香港原創甜品「抹茶蕨餅配雪糕」，結合了甜度平衡的抹茶蕨餅和黑糖漿，帶來濃厚的日本風味，均一價$29.9元。

此外，餐廳亦提供多款酒精及無酒精飲料，適合配搭不同美食。多達50款選擇，酒類飲品均一價$29.9元，無酒精飲料只售$19.9元。MEGA 超大啤酒及 KODAWARI SAKABA 檸檬 sour 都是必試推介！適合大眾口味兼香港特別版飲品便有：檸檬茶、熱情果茶、荔枝果茶及蜜桃果茶，絕對成為小朋友最愛的飲品之一！

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