遊澳注意丨澳洲爆恐怖「食肉菌」疫情 患者皮膚潰瘍壞死專家：1類人士最高危
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 32 分鐘前
最後更新： 23 分鐘前
【澳洲/食肉菌/蚊叮】遊澳注意！澳洲維多利亞州的食肉菌，又名布如里氏潰瘍（Buruli ulcer）病例於近期急升，當地衛生專家警告民眾需採取防護措施。據了解，布如里氏潰瘍主要由蚊蟲傳播，除了會引起皮膚之感染，嚴重者更需截肢。
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根據《衛報》報導，近期澳洲維多利亞州位於墨爾本郊區阿斯科特谷(Ascot Vale）爆發多宗相關病例，而且不再局限於沿海地區，截至12月17日當地已通報344宗相關病例。根據當地衛生部門的說法，布如里氏潰瘍的初期症狀，主要集中於皮膚上，感染者皮膚會疼痛腫塊或有傷口，很易被誤以為是普通的蚊蟲叮咬，但隨著時間推移，這些腫塊會逐漸演變為破壞性潰瘍。
因此當地首席衛生官Ben Cowie提醒民眾需採取防範，尤其60歲以上人士更屬於染病高危群組；這種細菌懷疑與負鼠、蚊蟲有關。研究人員曾在新南威爾斯州的負鼠排泄物樣本中檢測到病菌，並確認蚊蟲在疫情傳播中扮演了重要角色。
Ben Cowie表示，目前維多利亞州全州的感染病例數仍然很多，而這款食肉正在維多利亞州持續蔓延，且傳播範圍從沿海地區逐漸擴展至其他區域。研究顯示，布如里氏潰瘍的潛伏期可達4週至9個月不等，潰瘍可能發生在全身任何部位，但最常見的部位是四肢。Ben Cowie強調，及時治療可大幅減少因感染造成的皮膚損失與組織損傷，而多數患者需服用6至8週的抗生素才能康復；他亦呼籲民眾使用防蚊措施，如驅蚊劑，穿著寬鬆、淺色的衣服遮蓋身體，並避開蚊患高危區域或在叮咬高峰期呆在戶外。
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據本港衞生防護中心指出，食肉菌感染可以由多於1種細菌引致，包括甲型鏈球菌、創傷弧菌、克雷伯桿菌屬、梭菌屬、大腸桿菌、金黃葡萄球菌和嗜水氣單胞菌。其中甲型鏈球菌為最常引致壞死性筋膜炎的細菌。
受到上述細菌感染的原因，主要是皮膚出現傷口，令細菌有機可乘，例如：
- 不小心切傷、刮傷、燒傷
- 處理海產時不慎被刺傷
- 被昆蟲咬傷
- 身體損傷或手術傷口
- 進食生或未徹底煮熟的海鮮，例如從和暖海水中捕獲的蠔（主要是涉及創傷弧菌引致的食肉菌感染）
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