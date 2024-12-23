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遊澳注意丨澳洲爆恐怖「食肉菌」疫情　患者皮膚潰瘍壞死專家：1類人士最高危

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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【澳洲/食肉菌/蚊叮】遊澳注意！澳洲維多利亞州的食肉菌，又名布如里氏潰瘍（Buruli ulcer）病例於近期急升，當地衛生專家警告民眾需採取防護措施。據了解，布如里氏潰瘍主要由蚊蟲傳播，除了會引起皮膚之感染，嚴重者更需截肢。

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根據《衛報》報導，近期澳洲維多利亞州位於墨爾本郊區阿斯科特谷(Ascot Vale）爆發多宗相關病例，而且不再局限於沿海地區，截至12月17日當地已通報344宗相關病例。根據當地衛生部門的說法，布如里氏潰瘍的初期症狀，主要集中於皮膚上，感染者皮膚會疼痛腫塊或有傷口，很易被誤以為是普通的蚊蟲叮咬，但隨著時間推移，這些腫塊會逐漸演變為破壞性潰瘍。

因此當地首席衛生官Ben Cowie提醒民眾需採取防範，尤其60歲以上人士更屬於染病高危群組；這種細菌懷疑與負鼠、蚊蟲有關。研究人員曾在新南威爾斯州的負鼠排泄物樣本中檢測到病菌，並確認蚊蟲在疫情傳播中扮演了重要角色。

Ben Cowie表示，目前維多利亞州全州的感染病例數仍然很多，而這款食肉正在維多利亞州持續蔓延，且傳播範圍從沿海地區逐漸擴展至其他區域。研究顯示，布如里氏潰瘍的潛伏期可達4週至9個月不等，潰瘍可能發生在全身任何部位，但最常見的部位是四肢。Ben Cowie強調，及時治療可大幅減少因感染造成的皮膚損失與組織損傷，而多數患者需服用6至8週的抗生素才能康復；他亦呼籲民眾使用防蚊措施，如驅蚊劑，穿著寬鬆、淺色的衣服遮蓋身體，並避開蚊患高危區域或在叮咬高峰期呆在戶外。

同場加映: 食肉菌感染5大傳播途徑

據本港衞生防護中心指出，食肉菌感染可以由多於1種細菌引致，包括甲型鏈球菌、創傷弧菌、克雷伯桿菌屬、梭菌屬、大腸桿菌、金黃葡萄球菌和嗜水氣單胞菌。其中甲型鏈球菌為最常引致壞死性筋膜炎的細菌。

受到上述細菌感染的原因，主要是皮膚出現傷口，令細菌有機可乘，例如：

  • 不小心切傷、刮傷、燒傷
  • 處理海產時不慎被刺傷
  • 被昆蟲咬傷
  • 身體損傷或手術傷口
  • 進食生或未徹底煮熟的海鮮，例如從和暖海水中捕獲的蠔（主要是涉及創傷弧菌引致的食肉菌感染）

同場加映: 9款5星驅蚊劑

同場加映: 7大防蚊措施

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