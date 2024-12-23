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皇馬簽名會風波｜消委會接16宗投訴涉款逾11萬元　黃鳳嫺：如未能達成共識或要透過小額錢債處理

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皇馬簽名會風波，消委會接16宗投訴涉款逾11萬元。

【皇馬 / 足球 / 消委會】皇家馬德里對巴塞隆拿傳奇球星的賽事上周五（20日）大球場上演，有球迷購買最貴6,880元套票但未獲安排與偶像球星見面、簽名及合照，斥大會安排欠佳、貨不對辦。截至今早（23日），消委會共接獲16宗相關投訴，涉及金額11.8萬元，最高金額的一宗大約14000元。

消委會總幹事黃鳳嫺在電台節目指，昨晚已初步接觸球迷會和主辦方代表，因每宗投訴的個人體驗不同，希望主辦方能因應情況達成解決方案。

皇馬巴塞球賽看台空櫈處處　曾俊華：確實幾尷尬

（皇家馬德里香港球迷會FB圖片）

皇馬簽名會風波｜未必完全觸犯商品說明條例

黃鳳嫺指，套票以可在見面會與17名球員單對單合照和簽名為賣點，但投訴人反映入場後逗留時間很短，很多球員已陸續離開，認為在過程中，大會處理不當。

她續指，投訴人希望退款，但因每人情況不同，有人拍到多些相、有人拍到少些相，有人簽了多些名、有人簽了少些名，主辦方認為不能全數退款。

黃鳳嫺認為事件存在消費爭議，但涉及人數不多，只有約30多人，相信主辦方絕對有能力處理，希望主辦方可以彈性和人性化妥善安排。他又指主辦單位有提供條款承諾，未必完全觸犯商品說明條例，如消費者與大會最終未能達成共識，可能要透過小額錢債處理。

警方則表示，天水圍警署上周六（21日）晚上接獲一男一女報案，表示早前購買一場足球賽事套票，惟主辦單位未能提供部分套票指明的活動項目。報案人要求警方作紀錄，他們將自行與主辦單位和相關部門及機構作出跟進。案件列作「雜項事件」。

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