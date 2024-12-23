親子自助餐優惠｜北角維港凱悅尚萃酒店自助餐買一送一　$221起歎龍蝦/烤生蠔/威靈頓牛扒

▲ 北角維港凱悅尚萃酒店自助餐買一送一，$221起歎龍蝦、烤生蠔、威靈頓牛扒。

【自助餐優惠/酒店Buffet/聖誕自助餐】一年一度聖誕節，當然要與家人好好歡聚。位於北角的香港維港凱悅尚萃酒店推出自助餐買一送一優惠，人均低至$221起，歎原隻節日火雞、朱古力噴泉，晚餐更有蒸龍蝦、烤生蠔、烤有骨肉眼牛扒，即睇詳情！

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香港維港凱悅尚萃酒店節慶自助餐買一送一

香港維港凱悅尚萃酒店 The Farmhouse 咖啡廳即日起至1月1日推出節慶自助餐，提供多款佳節美饌，包括煙肉蘋果餡的原隻節日火雞、節慶凍肉批、烤和牛冧肉等，而晚餐供應烤生蠔、烤有骨肉眼牛扒等美食，周末晚餐有蒜蓉粉絲蒸琵琶蝦，每人亦可享用一份蒸龍蝦，而12月24日至26日及31日晚餐更有威靈頓牛扒配松露汁。

甜品方面，選擇也相當多，包括朱古力噴泉、熱紅酒忌廉朱古力布甸、紅絲絨芝士蛋糕、即製法式橙酒班戟、經典德式聖誕蛋糕史多倫等等。

另外，The Farmhouse 咖啡廳攜帶兒童用餐的客人，更可帶同小孩免費享用餐廳內的 Kids Club 兒童遊樂區，提供不同兒童圖書籍和玩具供小朋友們盡情嬉戲。

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香港維港凱悅尚萃酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：即日至2025年1月6日23:59

適用日期：2024年12月29日 - 2025年1月31日

地址：香港維港凱悅尚萃酒店，The Farmhouse咖啡廳（西座2樓）

【買一送一】The Farmhouse 節慶自助午餐

用餐時段：12:00 – 14:30

優惠價：$442起/2位，平均$221/位（原價：$884起/2位）

預訂連結：【KKday網站】

【買一送一】The Farmhouse 節慶自助晚餐

用餐時段：18:00 – 21:30

優惠價：$830起/2位，平均$415/位（原價：$1,661起/2位）

預訂連結：【KKday網站】

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