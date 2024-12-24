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腦膜炎｜53歲男食炆豬肉  慘罹腦膜炎雙耳失聰揭1原因染惡菌肇禍

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【腦膜炎／失聰／飲食／感染】禍從口入！深圳一名53歲男子食用自己燉煮的菜和豬肉後，出現嚴重嘔吐、發燒，求醫驚揭患上腦膜炎，經治療後雖已痊癒，但雙耳已失聰無法逆轉。醫生懷疑事主於煮食時未有徹底煮熟豬肉，導致感染豬鏈球菌肇禍。

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綜合內媒及《東營區政務》，該名男子3個月前在家煮食，他將冰箱內的菜和豬肉燉煮食用後，翌日出現噴射性嘔吐、頭痛發燒、走路不穩，甚至聽力下降等症狀，求醫驚揭受豬鏈球菌感染而患上腦膜炎。

醫生懷疑事主當日食用了未煮熟的豬肉而肇禍，雖然經治療後事主病情已逐漸好轉，惟雙耳聽力及平衡功能卻永久受損、無法逆轉，需要植入人工耳蝸。醫生解釋指，細菌性腦膜炎可引發耳蝸纖維化和骨化，可對患者聽力造成永久損傷，感染過程最早可於腦膜炎感染後3日內發生、並且持續多年，呼籲大眾處理生肉一定要小心避免細菌感染。

腦膜炎｜拆解7大症狀  

根據衞生署衞生防護中心資料指出，流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。

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腦膜炎｜腦膜炎種類及成因

‍1. 細菌性腦膜炎 : 由細菌引起的腦膜炎，如肺炎鏈球菌、流行性感冒嗜血桿菌、腦膜炎雙球菌、或革蘭氏陰性桿菌。

‍2.病毒性腦膜炎 :可由腸病毒引起

3. 真菌性腦膜炎 : 通過吸入環境中的真菌孢子而感染，但情況罕見，長期病患者如糖尿病、癌症或愛滋病的人，患真菌性腦膜炎的風險更高。

‍4. 寄生蟲性腦膜炎 :各種寄生蟲都可能引起腦膜炎或以其他方式影響大腦或神經系統。

腦膜炎｜豬鏈球菌經破損的皮膚傷口進入人體

據香港衞生防護中心，豬鏈球菌感染是通過直接接觸傳播，細菌通常經破損的皮膚傷口進入人體，亦有可能經進食或通過黏膜而傳播。潛伏期由數小時至兩星期不等。

如感染豬鏈球菌，最常引致腦膜炎，病徵包括：

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豬鏈球菌｜預防方法

現時並沒有預防豬鏈球菌感染的疫苗。市民應採取下列措施以減低感染風險：

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資料來源：東營區政務衞生防護中心：豬鏈球菌感染衞生防護中心：腦膜炎雙球菌感染

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