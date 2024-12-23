科研基金｜低碳綠色科研基金批3新項目涉款1千400萬　總資助額約1.47億

低碳綠色科研基金在第4輪申請中批出共3個項目，涉及金額約1千400萬元。連同首3輪申請，基金至今已批出共33個項目，總資助額約1.47億元。

基金於去年12月至今年3月接受第4輪申請，共接獲約125份申請。獲批的3個科研項目分別為百樂時技術有限公司的「非石化超高溫裂解廢物轉能綠氫技術」、城市大學的「城市垃圾焚燒灰轉化為人造骨料的低碳固化技術」及理工大學的「基於生物礦化技術增強建築廢料製備的海洋自癒合混凝土以長期脫碳」。

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涵蓋範疇包括推動新能源技術及轉廢為材：

新能源技術：研發轉廢為能系統，利用超高溫氣化技術將不同種類的廢物如園林廢物、都市固體廢物和建築廢物等轉化為氫能

轉廢為材：利用焚化爐灰轉化為人造石料，取代天然石料應用在建築工程，以減少處置焚化爐灰及開採天然石料的碳排放；利用生物礦化技術將建築廢物轉化為可以應用於海洋及海岸工程的自我修復混凝土，以減少處置建築廢物及生產混凝土的碳排放。

基金將今日（23日）起至明年3月24日接受第5輪申請，屬於淨零發電、節能綠建、綠色運輸及全民減廢4個範疇的項目會獲優先考慮，歡迎本地公營科研機構和研發中心，以及本地私人公司申請，發展切合香港環境和市場需要的低碳綠色科技。基金秘書處將於稍後舉辦網上研討會，介紹基金的申請程序和優先研究主題。

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