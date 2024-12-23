聖誕好去處｜Mikiki誠品書店賴馬異想聖誕小鎮 4大人氣繪本打卡場景

Mikiki及誠品書店聯同台灣著名兒童繪本得獎作家賴馬帶來首個海外特展「賴馬異想聖誕小鎮」，為聖誕假期揭開序幕。

即日起至2025年1月1日，賴馬筆下一眾可愛角色包括《愛哭公主》、《生氣王子》、《勇敢小火車》等人氣繪本現身於Mikiki。

商場兩大中庭更會搖身一變成為「賴馬異想聖誕小鎮」主題裝置，以及「聖誕火車站」為主題的期間限定店，大家可以跟「生氣王子」、「愛哭公主」等人氣角色合照，甚至拍攝「即影即有」留念！打卡後，更可預先選購繪本、零食、文具精品等聖誕禮物給小朋友，最後別忘記與「火車溫蒂」及「聖誕老人」合照，為充實的聖誕假期揭開序幕。

最矚目是由「生氣王子」坐鎮，接近4.5米高的鐘樓樂園，大家可跟「生氣王子」和他的動物朋友在鐘樓及前進號小火車上合照，更可到展場限定賴馬繪本主題相框，跟角色同框合影。

打卡後，更可預先選購繪本、零食、文具精品等聖誕禮物給小朋友，又可與「火車溫蒂」及「聖誕老人」合照。指定周末及假日消費滿指定金額，更可即場打印照片帶回家留念！

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