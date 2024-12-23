星級家庭｜林文龍獲妻女親製蛋糕賀57歲生日　郭可盈孖愛女烘焙意外曝光豪宅廚房

▲ 林文龍生日有老婆同囡囡一齊慶祝，非常幸福！

【郭可盈/林文龍/林天若/星二代/名人家居】郭可盈與林文龍結婚20年恩愛如昔，兩人育有14歲女兒林天若，一家三口關係融洽。日前林文龍57歲生日，可盈與愛女親手製作心心蛋糕賀壽星仔，令壽星仔笑逐顏開，可盈更將蛋糕製作過程分享至社交平台，意外曝光獨立屋超巨型廚房！

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星級家庭｜郭可盈2009年息影後專心相夫教女

郭可盈自2009年拍畢劇集《富貴門》後便淡出娛樂圈，翌年誕下女兒林天若（Tania），自從專心相夫教女，令一班粉絲只可以重溫她的舊作，直至早前她罕有到內地登台，才引起復出的揣測，不過事後可盈已對傳聞作出否認，似乎相當享受家庭生活，無意復出幕前。

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星級家庭｜郭可盈孖愛女親製蛋糕賀老公生日

12月19日是林文龍的57歲生日，可盈與Tania齊齊為壽星仔炮製驚喜，母女二人親手製作一個心心Tiramisu蛋糕，可盈還拍片分享製作過程到社交網，片中見二人站在獨立屋豪宅的廚房中島前，合力製作心形蛋糕，媽咪負責製作餅底，Tania則主力做裝飾，兩人又一臉專注為蛋糕插上蝴蝶裝飾，最後還放上酒瓶形狀的蠟燭，製成品看起來很有水準！

可盈還貼出一家三口的溫馨合照，發文表示：「Happy birthday our sweetheart! 今年特意和Tania聯手炮製心心Tiramisu給你，祝你健康開心、事事順利！」兩母女親製的心心蛋糕非常搶眼，壽星仔亦笑到見牙唔見眼，攬實妻女合照，連網民也感受到滿滿的愛，留言說：「顏值超級高的一家喔！看相片已感受到滿滿的愛，so sweet 。」

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星級家庭｜西貢匡湖居獨立屋擁超巨型廚房

身家豐厚的可盈一家三口現居西貢匡湖居獨立屋，從製作蛋糕的影片中，見到其廚房非常巨型，除了有一個特大雲石中島，還有黑色雙門大雪櫃，並有一大排深木色吊櫃，而且烘焙設施一應俱全，窗外則是綠悠悠的大花園，在這裡下廚定必得心應手。

其實早在去年的新年和中秋節，可盈也曾曝光過獨立屋的大廳和大花園，大廳的其中一面是鏡面設計，令寬敞的客廳更顯巨型，而杏色皮梳化上還放滿名牌咕𠱸，更用上名貴水晶燈和掛上名畫，加上新年揮春和年花佈置，非常有氣派！花園則走簡約風格，花園向外望就是海景；由於空間夠大，所以鋪上人造草地和放置大量戶外傢具，而且可以一次過容納十多人一起賞月，仍不覺擠迫。

星級家庭｜林天若讀名校品學兼優

可盈夫婦除了提供一個優質的生活環境予女兒，更悉心栽培她成為品學兼優的人，Tania自幼稚園開始已是名校生，曾先後入讀基督堂幼稚園（CCKG）和St. Catherine's國際英文幼稚園，現時就讀私立名校保良局蔡繼有學校，該校一直深受家長歡迎，教學語言以英文為主，教學模式傾向國際化，近年亦誕生多名IB狀元。

Tania不負父母所望，從小是一名學霸，小六畢業禮上曾奪得中文科傑出表現獎狀，更連續3年奪得學科冠軍和各種獎項。升上Year 6後更獲選為班長和理會主席，過往又曾與媽媽一同參加校內中文書法比賽，獲得銀獎和銅獎，加上愈大愈靚女，難怪經常被讚才貌雙全！

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