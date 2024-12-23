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時尚速報｜CASETiFY首次夥拍人氣Chiikawa　12月27日專門店+網店同步上架

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 2 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

CASETiFY X Chiikawa 12月27日下午6 時正式上架。（售價待定/圖片品牌提供）

近期大熱日系動漫人物，定必是Chiikawa無疑，其產品叫不少男女瘋狂搶購，日本方面，專門店更是水洩不通，而12月27日，手機用品品牌CASETiFY首次聯乘Chiikawa，Fans們沒有不入貨的理由。

簡單來說Chiikawa意謂「小可愛」，由漫畫家Nagano於網上創作開始，2020年經X（前身名為Twitter）網上連載，男性「粉絲」比例更佔44%。

誠然，你說它和以前流行一時的爆炸加狗或比卡超有甚麼分別？我相信大家都答不出來，但Chiikawa來勢洶洶，比以往同類型的產品有過之而無不及，歸根究底，有些網民指出或許它的出現道出了一班「打工仔」的心聲。

除了手機殼，亦提供大量不同的周邊產品。（售價待定/圖片品牌提供）

例如劇中的3位要角Haichware（藍耳朵）、Usagi（粉紅耳）和Chiikawa均須工作求活，亦要考取執照為求升職，加上遇上困難會流露陰暗面，與永久笑面迎人，同時又久缺故事性的Hello Kitty等來得不一樣，難怪在日本大熱外，今年已成功攻佔韓國、台灣和香港等地，成為少男少女爭相搶購的目標。

是次聯乘系捉了御三家主角們的可愛瞬間，重點產品是飾有皮革紋理和金色刻畫Chiikawa圖案的鏡面護照手機殼，以及配上 Chiikawa、Hachiware 和 Usagi 吊飾的立體手機掛繩，粒粒掛繩串珠穩固地掛在手腕上，提醒您只要有真摯朋友相伴。

點擊圖片放大
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此外，系列其他特色手機殼設計包括從飛機窗戶欣賞風景的 Chiikawa、暸望景色的 Hachiware、佻皮可愛的 Usagi，以及採用護照蓋章藝術風格呈現 Chiikawa、Hachiware 和 Usagi 的多變造型；其他設計亦展示了如佩戴太陽眼鏡享受著甜點的 Chiikawa、Hachiware 和 Usagi 精美插畫，以及捕捉他們各自獨特個性的多款趣緻表情和動作印花圖案。

產品查詢：3480 3191

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