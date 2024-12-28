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阿嬌︱43歲鍾欣潼被嘲身形暴脹公開V面照反擊　北京豪宅內貌曝光巨廳佈置富儀式感

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【鍾欣潼／阿嬌／身形暴脹／Twins演唱會】鍾欣潼(阿嬌)早前與蔡卓妍(阿Sa)到英國倫敦巡唱，但有網民貼出有關演唱照片，可見阿嬌身形再度暴脹，阿嬌日前在其微博分享多張照片曬V臉反擊，依然是美女一名，同時曝光其在北京豪宅内部。

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阿嬌日前在微博分享多張照片，見到她在北京豪宅内用手托腮拍照，公開V臉照片，同時花足心思佈置家居，見相中有CHANEL聖誕樹，樹上掛滿CHANEL的迷你手袋和吊飾。她又準備美酒、大量零食、水果、蛋糕等開party。

相中亦曝光了阿嬌豪宅內貌，客廳非常寬敞，阿嬌與狗狗及貓貓在藍色L形大梳化打卡。而窗邊位置擺放聖誕樹及貓爬架，另一邊是半開房式廚房。

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Twins的蔡卓妍（阿sa）和鍾欣潼（阿嬌）自年頭完成14場香港紅館演唱會後，開始世界巡迴演出，近日來到英國倫敦開唱，全場爆滿極叫座。有網民在Threads貼出演出的照片，更新了阿sa與阿嬌的最新狀態。但照片中可見，成員阿嬌面部相當浮腫，身形暴脹，引起網民熱議。

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阿嬌身形暴脹嚇窒網民

不過，阿嬌的最新狀態引起了熱議。有網民分享一張阿嬌在演唱會台上大屏幕的的照片，可見阿嬌身穿一條藍色露肩長裙，大屏幕上出現超圓包包面及圓肩，與在香港場時的狀態相比可謂「肥爆」，大眼瓜子臉亦不翼而飛。

另外，從網民另一角度影片可見，阿嬌身穿黑色連身短裙及長靴表演唱跳環節，但浮腫程度與一旁的阿sa相比顯得有些誇張，圓潤身形似「水桶」，令網民嚇窒：「係咪浸咗喺海幾日？」、「嘩，減肥啦，太過肥！」；亦有人質疑及力撐偶像「係咪俾人P咗圖咋，點會恐怖到咁？」、「只是角度問題，真人唔係咁！」。

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曾荷爾蒙失調發福

現年43歲的阿嬌不時因身形變化而成為網民熱議話題。今年中，她現身澳門表演時，就被網民指身材暴脹，但粉絲還是在留言寫上：「我阿嬌胖過，瘦過，但是沒有醜過！」，力撐阿嬌就算變胖也無法掩蓋住美貌。

而在2021年，阿嬌亮相內地節目《怦然心動20歲》時驚現雙下巴及脹卜卜臉龐，全身明顯發福圓碌碌，隨即成為網民關注對象；更有路人及粉絲拍下她身形發胖的照片，在網上熱烈討論。當時，阿嬌的好姊妹阿Sa曾在活動上代為回應，指阿嬌身體很健康，只是最近荷爾蒙失調才會有變化。

另外又有報導指，阿嬌身形發福是因接拍了電影，由於事前要簽保密協議，故不能透露太多；阿嬌亦曾向媒體表示為了增磅，每天最少要吃5餐。

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參加綜藝半年激減30磅重返20歲

2022年，阿嬌參加內地真人騷《乘風破浪3》，期間積極修身，在節食和做運動雙管齊下，成功在半年內勁減30磅，回復年輕時Fit爆身材，重現「瓜子臉」及「螞蟻腰」，顏值重回全盛期，與在一年前參加《怦然心動20歲》時的腫脹身形比較，猶如判若兩人。

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當時明顯瘦了一碼的阿嬌狀態回復大勇，頻頻在微博上載自己的瘦身成果，當中包括她居家時面尖尖的鏡前自拍、無懼死亡角度的躺拍，還有運動時大露「牙籤腿」及「螞蟻腰」的側拍。阿嬌更自揭最新體重數字，顯示僅45.5公斤，約一百磅左右，與半年前體重高峰期比較，大減近30磅。

5天排濕毒高營養湯水減肥法

據了解，阿嬌能擁有45.5kg的身型，除了因迷上近年大熱的普拉提（Pilates），平日積極運動訓練肌肉之外，還有專業營養師為她設計每日餐單。她又曾用「5天排濕毒高營養湯水減肥法」keep fit，飲食重點如下：

  • 連續5天，每天都要飲一種不同的肉 ，例如雞、海鮮或豬煲成的湯，做法沒有限制。
  • 每天最少要吃3個蛋白，早、午兩餐一定要吃一小碗米飯或廣東米粉，不飽肚則可加肉但不能甜及炸。
  • 在菜方面要愈綠愈好，晚飯前喝營養湯，多菜少肉，一定要戒甜及酒。所有瓜類、筍類、豆製品都不能吃。
  • 如果餐與餐之間肚餓，可以吃滷肉、滷蛋白、生黃瓜及生蕃茄以代替水果。

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