聖誕節2024｜聖誕節6大禁忌　交換禮物別送這1物　聖誕樹擺錯位置影響財運【附6招開運法】

▲ 聖誕節都有禁忌要注意！

【聖誕節/聖誕節2024】聖誕將至，相信不少人都會與親朋好友相約聚餐，交換禮物，不過原來聖誕節送禮也有禁忌需要注意，一不小心會惹來衰運！

聖誕節｜聖誕注意6大禁忌

台灣命理專家清水孟國際塔羅小孟老師於Facebook專頁發文，分享聖誕節6大禁忌和開運方法，從送禮包裝到聖誕裝飾通通都講究！

點擊下圖睇聖誕禁忌：

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聖誕節｜聖誕開運法 放1物抵負面影響

小孟老師也分享6大聖誕開運法，即睇下圖：

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文章獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載

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