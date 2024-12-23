懷孕生育｜造人夾啱天時地利人和？　中醫揭最佳行房時間　1因素更易受孕

【懷孕/行房最佳時間／受孕／生育】行房原來要配合天時地利人和？都市夫婦壓力大，不少人為了受孕費盡心思，台灣有中醫師指出，每晚這個時間行房，受孕成功率倍增。趁著年尾去蜜月旅行的夫婦不妨一試，將「蜜月寶寶」這份手信帶回家！

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生育計劃｜晚上9點至11點為最佳行房時間

台灣中醫師吳宏乾在當地健康節目《健康零距離》分享夫婦行房貼士，引述中醫學說，指出行房最佳時間為亥時，即晚上9時至11時。他解釋，這段時間又稱「三焦通泰」，經絡這時走到三焦經，而「通泰」的意思可理解為高興，剛好適逢陰陽交合的時間，造人成功率較高。

生育計劃｜去旅行造人成功率大增 無壓力更容易受孕

很多都市夫婦曾向吳宏乾求醫，指屢次行房都未能成功感到氣餒。他綜合出不育的原因與都市人壓力息息相關，過往有不少研究指出都市壓力大，導致不少夫婦平日行房未能成功受孕。一旦兩人去旅行或新婚夫婦度蜜月，受孕成功率大增，故不少夫婦去完旅行回來就會「中獎」，其實有據可靠。

生育計劃｜自然懷孕必戒5陋習

註冊中醫師葉浩賢接受訪問時指出，有意生育的準父母必須戒掉生活陋習，避免接觸刺激性物質影響體內荷爾蒙分泌。綜合出以下5招，從日常起居生活著手，增加自然懷孕成功率。

1. 戒煙酒

煙酒會刺激體內荷爾蒙分泌異常，降低懷孕機率。

2. 早睡習慣戒夜瞓

每晚約11時左右睡覺最為理想，每晚6-7小時睡眠。維持好的睡眠質素亦有助生育，睡醒會感覺精神飽滿的狀態才算是合格的睡眠。

3. 肥胖人士宜減肥

4. 計算排卵期

5. 保持心情平和

多次行房但未能成功的夫婦，切忌氣餒或心急，保持正面會增加成孕機率。

生育計劃｜男士6大保健貼士

註冊中醫師孫頴儀向接受訪問時曾指出，男士不育主要分成6大類，包括腎虛、氣血兩虛、濕熱下注、肝郁氣滯、痰濕、脾腎陽虛等。患者一般感到腰膝酸軟、壓力大、多思、胃腸不適、易腹瀉等， 只要對症下藥治療，治療效果會相當好，而治療期一般為3至6個月不等。

此外，孫醫師又分享幾個日常保健小貼士︰

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生育計劃｜產前檢查了解夫婦之間健康狀況

婦產科專科醫生謝倩盈則建議，進行孕前檢查可以令計劃生育的夫婦在懷孕前明瞭雙方的生育能力和健康狀況，並就一些常見的隱性遺傳疾病進行檢驗，為下一代的健康提供更大的保障。孕前檢查包括：常規血液、尿液及子宮檢查、精液檢查，以及乙型肝炎、地中海貧血、德國麻疹、類猴型Rh(D)因子、衣原體及性病檢查等。

生育計劃｜備孕女士5大注意事項

除調理子宮及養好身體，謝醫生亦建議備孕女士要注意以下事項︰

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