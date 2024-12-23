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星二代｜李克勤拒做虎爸安排兩兒讀國際學校　大仔李立仁成學霸獲頂尖學府提前取錄

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 17 分鐘前

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李克勤的17歲長子李立仁率先獲頂尖學府取錄。

【李克勤/盧淑儀】李克勤盧淑儀結婚18年，婚後育有17歲大仔李立仁（Ryan）和14細仔李力司（Rex），大仔Ryan明年將負笈外國，更提前獲著名大學取錄。

李克勤兒子｜17歲李立仁率先獲頂尖學府取錄

17歲李立仁（Ryan）就讀有「IB尖子搖籃」之稱的香港加拿大國際學校（CDNIS），早前學校上載2025年學霸被提前錄取的片段，當中李立仁就在其中。從影片所見，當知道被取錄時Ryan雀躍到跳起，更與同學擊掌。 

另外校方於小紅書寫道：

2025屆的同學們已經收到了來自香港、英國、加拿大和美國頂尖院校的80多個錄取通知書，涵蓋了人工智能與計算機科學、文學、商學、傳播學、工程學、法律、科學、獸醫學等多個領域的專業，真是令人振奮！

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李克勤兒子｜選科宜實用喜愛兼顧

今年10月，Ryan上載慶生照，見他捧著的生日蛋糕造型特別，有拍板、菲林和攝影師擺設裝飾，看來Ryan除喜愛音樂，更對攝影有興趣，未知他會否選修電影或攝影相關科目。

對於兒子的升學安排，克勤直言大學時期的興趣跟現實或有落差，所以他希望兩兒選修真正喜愛的科目外，同時將來又搵到食。

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李克勤兒子｜暖爸想兒子「符碌」過活

李克勤多年前接受節目《望子成材》訪問時，曾談及育兒心得，他認同教育兒女是一盤計劃，惟他們不一定遵從計劃走。

他說：「計劃還計劃，很快他們不跟隨你，不過計劃都幾影響之後的教養，包括方式嚴厲抑或放鬆，當朋友相處抑或高高在上。我覺得在子女降臨前父母要好好計劃，包括你對子女的期望或者想扮演甚麼角色，譬如你希望他成為成功的知名人士，你要安排他入讀不同的學校或者掙取不同教導方式。」

克勤跟太太盧淑儀早於兩兒出世前，已共識希望他們：「開心、健康和符符碌碌。」，克勤夫婦並非「望子成龍」父母，他說：「我不要求他做醫生或者律師，做到當然好啦，我只希望他們的人生是開心，因為現在見到一些小朋友，包括我認識以及不認識的，其實他們的童年不算太開心，壓力勁到呢！」

李克勤育有兩名兒子。（取自instagram）

李克勤兒子｜只想兩兒享受快樂童年

亦因為香港教育制度給予小孩壓力，故克勤安排兩兒入讀國際學校，他解釋：

只是希望他們好好享受下童年，因為十多歲之後要開始面前社會，屆時有排你「玩」，在他們十幾歲之前的階段，是我可以控制的階段，我希望可以給予他們開心的成長環境。

對於身邊父母朋友被冠以「怪獸家長」，克勤予以同情，他說：「真的好慘，你估他們好想做『怪獸』？最好是﻿翹起雙手甚麼也不用做，子女乖乖溫習啦，因為現在好多學校令小孩感辛苦，你不這樣做，而其他同學就做，你就落後啦，其實並非家長想『怪獸』，只是個制度『怪獸』。」

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李克勤兒子｜就讀一條龍IB國際學校

李克勤兩兒均就讀香港加拿大國際學校（CDNIS），該校位於香港仔南朗山道，克勤為方便兒子上學，豪擲逾半億搬入壽臣山大宅，與不少名人高官為鄰。

1991年創校的CDNIS極具口碑，提供學前至十二班（Grade 12）教育，是本港少數提供「一條龍」國際預科文憑（IB）課程的國際學校，多年來出產過不少IB狀元，是本港數一數二的「IB尖子搖籃」。

香港加拿大國際學校的學費不菲，2024-25年度全年學費由$132,000至十二班（Grade 12）$238,400不等。學生另每年需繳付資本建設費（Capital Levy），本年度資本建設費為$38,000，債券持有人可獲豁免。

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