蔡一傑近況︱蔡一傑切腦腫瘤休養　手術後出席派對首露面賀聖誕

▲ 蔡一傑做腦部手術後首次出席公開場合。

【草蜢 / 蔡一傑 / 蔡一智 / 蘇志威】現年57歲的草蜢成員蔡一傑，在今年10月突然在個人社交平台上載頭部留有巨大疤痕的照片，以及另外一張剃光頭髮的自拍照，表示剛完成切除腦部腫瘤的手術，消息一出令很多網民擔心。

後來，蔡一傑在個人社交平台發文表示手術非常順利，表示感謝各界支持及關心，並充滿鬥志地稱：「給我一點空間和時間讓我慢慢康復好起來，我相信我往後的人生一定更精彩」

蔡一傑的哥哥蔡一智在11月出席慈善晚會時透露，蔡一傑正在休養但已可為新碟錄音，但演唱會演出，則要等到完全康復才能繼續，同時他表示最重要是弟弟專心休養，不會對方壓力對方。

草蜢蔡一傑突公布腦有腫瘤做手術開刀切除 傑仔：相信往後人生定更精彩

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蔡一傑近況︱傑仔氣息不錯

在日前，胡楓舉行名為「修哥萬花筒聖誕派對」，廣邀圈中好友一起提早慶祝聖誕，羅蘭、姜大衛、李琳琳、肥媽、陳妙瑛有到場外，蔡一傑也有出席派對，也是他手術後首次公開露面。

身穿黑色外衣的他頭戴黑色畫家帽，看來氣息甚好，他聽到同場的周美鳳說聖誕賀辭時，展燦爛笑容後指向鏡頭說：「Merry Christmas」，反應甚快，看來手術後復原進展不錯。

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