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兒童肥胖｜每5個學生有1個超重　營養師拆解兒童6大肥胖因素

兒童健康

發布時間： 1 小時前

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衞生署報告揭每五名學生便有一名體重超標。

【兒童肥胖/體重問題/肥胖因素/易胖體質】兒童肥胖率上升的背後有許多因素，包括不健康的飲食習慣、缺乏運動、家庭飲食環境的影響、社會和文化的壓力，以及媒體和廣告的影響等。這些因素綜合作用，導致兒童在成長過程中容易體重過重。理解和應對這些問題，對於長遠改善兒童健康狀況有很大幫忙。

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兒童肥胖｜1. 高熱量零食和飲料

兒童容易受到高熱量零食和含糖飲料的誘惑，如薯片、糖果、汽水等。這些食品通常營養價值低，但熱量高，長期攝取會導致體重增加。

兒童肥胖｜2. 不規律的進餐習慣

隨著學校和社交活動的增多，孩子可能經常跳過正餐，如不吃早餐便出門上學，令午餐時間食慾大增。這些不規律的進餐習慣會影響新陳代謝、食物選擇和食量等，會增加肥胖風險。

兒童肥胖｜3. 缺乏營養知識

孩子對營養知識的了解不足，往往不能正確選擇健康的食物。他們可能未有意識去平衡膳食和了解選擇食物對身體有何影響或有益之處，以致單單用食物是否美味來衡量。

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兒童肥胖｜4. 家庭飲食環境

家庭飲食習慣對孩子的飲食選擇有很大影響，如果家庭中經常存放高熱量和高脂肪的食物、電視機前不專心進餐等不良習慣，也可能會養成易肥的「體質」。有研究指出如父母有肥胖問題，孩子的肥胖風險增加至25%至50%。如果父母雙方均肥胖，孩子的肥胖風險可能增至70%以上。

兒童肥胖｜5. 情緒性飲食

孩子在面對壓力、焦慮或情感困擾時，容易轉向食物尋求即時的安慰，這可能導致過量進食和肥胖，導致孩子對食物產生依賴，形成惡性循環，加劇體重問題。

兒童肥胖｜6. 餐飲廣告的影響

媒體和廣告對許多高糖、高脂肪食品的作出誇張的視覺效果，對抗引誘力較低的孩子而言，這些形象很容易深入腦海，亦會成為兒童間的社交互動的話題，增加兒童對這些食品的追捧。

吳耀芬（Kathy） 香港營養師學會認可營養師。

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撰文 : 吳耀芬（Kathy） 香港營養師學會認可營養師

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