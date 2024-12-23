逆市擴張｜敘福樓集團1個月內逆市開11店　挽肉と米尖沙咀店正式開幕

▲ 敘福樓集團1個月內逆市開11店，挽肉と米尖沙咀店正式開幕。

日本人氣過江龍「挽肉と米」於本港的第2間分店落戶尖沙咀海港城，並於今日（12月23日）正式開業。在結業下，敘福樓集團逆市擴張，在30日內開11間店，包括牛角副線「牛角J」、全新品牌「敘. 小麵」等，店舖總數達65間，主席黃傑龍直言「破紀錄」，並感謝員工及客人的支持。

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逆市擴張｜挽肉と米尖沙咀店12.23正式開幕

「挽肉と米」由連鎖燒肉店「牛角」香港代理的叙福樓集團引入，首店已於中環IFC Mall開業，受到食客的熱烈追捧，經常大排長龍。早前，叙福樓主席黃傑龍在社交媒體上宣布集團擴張計劃，當中包括「挽肉と米」2號店進駐尖沙咀海港城，相鄰舖位會開設The Matcha Tokyo和蘇州麵館「敘. 小麵」。

「挽肉と米」尖沙咀海港城店日前已拆板預備開幕，並與全新品牌「敘. 小麵」在12月23日同時開業，同樣位於海港城的The Matcha Tokyo第十間分店、溫野菜K11 Art Mall分店亦已經開幕。

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逆市擴張｜啟德零售館4品牌同日開幕

另外，集團早前在啟德零售館1日內開設4個品牌，包括牛角副線「牛角J」、一人火鍋品牌「好鍋日子」、米芝蓮必比登推介餐廳「兩姊妹凉皮」、和洋fusion餐廳「KAMO」。

逆市擴張｜敘福樓1個月內逆市開11餐廳

加上全新裝修復業的皇室堡牛角，以及2025年1月開業的東薈城牛角J及好鍋日子，集團在30日內開11間店，店舖總數達65間。

逆市擴張｜主席黃傑龍：破記錄

叙福樓主席黃傑龍對此直言「職場記錄一破再破」，又指證明了目前管理團隊的執行力非常強，「我做老闆唔需要工作力只需要運氣同開心，再次多謝員工的優秀及人客嘅支持，希望2025年會比今年更好」。

▲ 叙福樓主席黃傑龍（經濟日報資料圖片）

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