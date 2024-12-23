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食用安全丨用錯1類筷子打邊爐隨時食到中毒致癌　K Kwong拆解6款筷子安全風險

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【筷子安全/竹筷/木筷/打邊爐】打邊爐注意！化學博士KKwong近日發文指，稱並非每款筷子都適合用作打邊爐，一旦選擇錯誤物料，隨時中毒不自知，更拆解6類筷子安全風險。

最新影片:

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Healthy Life｜打邊爐湯底配料熱量大比拼 營養師教3招健康食法不怕肥

化學博士K Kwong近日於Facebook發文，拆解了常用6類筷子的優點及缺點，包括竹筷、木筷、仿瓷筷、合金筷不銹鋼筷及真陶瓷筷，更指當中3類最合適打邊爐，但有一類便非常色險，接觸超過40°C度，物料就會開始放出有毒甲醛同三聚氰胺，食用後可導致腎病，甚至膀胱癌。

6類筷子安全風險:

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K Kwong評價以上6類筷子，指竹筷子、木筷子、不銹鋼筷子其實都合適打邊爐，再次一級則是合金筷子，其原料PPS 去到220 °C 都非常穩定。而最不適合打邊爐的筷子則是仿瓷筷子。除了因為仿瓷筷子40°C度就會開始放出有毒甲醛同三聚氰胺，食咗三聚氰胺會導致腎病，甚至傍膀胱癌，而且好容易在花痕內藏有細菌同殘餘食物。他更直言:

仿瓷筷子其實係唔適宜夾熱嘢、亦唔可以攞嚟打邊爐，否則你會食咗啲筷子釋出嚟嘅有毒物質！由於仿瓷喺高温會裂開，洗後只可以風乾。紫外線亦會破壞仿瓷，所以唔可以用紫外光消毒消毒，只能抹乾保存。

同場加映：台灣實測筷子清洗後含菌量驚人　有坑紋竹筷比馬桶蓋污糟8倍

台灣曾進行一項檢測，發現筷子經過清洗後的含菌量驚人，有坑紋的筷子比普通筷子的含菌量高出37倍。

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同場加映: 清洗木筷子3大步驟

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