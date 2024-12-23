MIRROR成員︱姜濤盧瀚霆呂爵安李駿傑現身中學校園　聯同梁業ROVER與700師生預祝聖誕

▲ MIRROR、ERROR及ROVER齊現身樂善堂楊葛小琳中學。

【MIRROR / ERROR / ROVER】聖誕節這個普天同慶的日子將至，MIRROR、ERROR及ROVER一齊出動，於昨早突襲快閃現身一所中學，與700位師生見面，活動中他們除了獻唱歌曲外，更與同學仔大玩遊戲，實行與眾同樂，預祝聖誕。

MIRROR的、姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Jeremy（李駿傑） ，以及ERROR的Fatboy（梁業）和ROVER的Kim （卓金樂）、Jason（雷濠權）、亨仔（陳鎮亨）及希晉（王希晉）日前齊現身樂善堂楊葛小琳中學。

因為突襲關係，同學仔全不知情，所以一見擔任MC的Fatboy登場已十分興奮。

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▲ MIRROR、ERROR、ROVER突襲快閃樂善堂楊葛小琳中學演出。

而率先登場的ROVER，先以招牌式band sound唱出他們的歌曲《男孩子不要流淚》及《陪我一路漫遊》，隨後便與同學仔組隊大玩「體能challenge」，於一分鐘內鬥做最多下sit up。

體能遊戲熱身過後，Fatboy為大家送上他的出道跳唱作品《Lady Killa》，招牌式chok爆舞姿與舞技，也贏得全場熱烈掌聲。

最後登場的有「Strawberry小組」的姜濤、Anson Lo、Edan與Jeremy，他們的出現，掀起了整個活動的高潮，全場陷入瘋狂狀態，四子先是唱出《Strawberry Love》，這次是他們首唱這歌，台下老師與同學可謂大飽耳福。

唱歌過後，MIRROR四子特邀老師及同學仔上台一同組隊玩「大電視」遊戲，其中有老師帶來應援紙扇，結果成功吸引到Edan的注意，上台參與遊戲，而玩遊戲時，Jeremy表現精靈秒殺問題，跟同學仔合拍度爆燈！而勝出者更得到各成員的簽名卡，羨煞旁人。

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MIRROR成員︱齊唱《IGNITED》

遊戲過後，四子亦分別唱出他們的solo單曲，先有Jeremy唱出《Closer》，接著便是姜濤演繹《Master Class》，他在音樂過場時技癢更跳起舞來，引得全場尖叫，隨後Anson Lo接棒演出唱出《Hey Hey OK!》， 台下一眾師生也上演了一幕全場大合唱，大家更跟著Anson Lo跳出「Hey Hey OK」的舞步，場面震撼，而Edan則送上他的《E先生連環不幸事件》，也令全校師生聽得如痴如醉。

聽過四人各自solo後，台下當然仍未夠喉，頻頻大喊encore，於是MIRROR再唱出《IGNITED》，然後各單位再度齊集台上，與全場大合照，這次的突襲快閃活動才告圓滿結束。

事後，眾人均表示已很久沒有走入校園，這次來到中學演出當然很開心，但同時亦令大家勾起不少學生時代的記憶，紛紛說很懷念中學的生活。據悉，MIRROR、ERROR及ROVER於明年將會參與更多校園活動。

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