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提防騙子｜私隱專員公署舉辦聖誕聚會　加強長者防騙意識

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 55 分鐘前

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私隱專員公署為約200名長者舉辦聖誕防騙聚會。（私隱專員公署提供圖片）

個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）於本月20日到訪聖雅各福群會灣仔長者地區中心，為約200名長者舉辦聖誕防騙聚會，冀透過輕鬆、歡樂的方式，加強長者的防騙意識。

個人資料私隱專員（私隱專員）鍾麗玲在活動中分享防騙訊息，提醒長者提高警覺。鍾麗玲表示，騙徒利用長者的同情心、好奇心及僥倖心理行騙，甚至利用人工智能深度偽造（Deepfake）技術「改頭換面」，假冒受害人親友騙取金錢或個人資料。

此外，活動邀請藝人陸浩明（6號）擔任嘉賓，主持有獎問答環節，考驗長者對保障個人資料私隱的認識及防騙能力。陸浩明亦有獻唱金曲，並邀請長者們加入大合唱，氣氛熱烈。活動同時設有抽獎環節，得獎者可獲贈健康及保暖禮品；而關愛義工隊也向每位長者致送聖誕禮物包，在佳節前夕為他們送上溫暖和祝福。

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私隱專員公署關愛義工隊於2022年成立，曾多次到訪長者中心宣傳防騙意識，最近曾上門探訪獨居長者和雙老家庭，以及為有需要人士製作膳食餐盒，亦曾在2019冠狀病毒病期間，為多間社福機構籌集防疫物資。

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