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英國王室｜哈里梅根罕有公開一家四口合照　女兒穿衣風格被指極似夏洛特公主？

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

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哈里梅根罕有公開一家四口合照，女兒穿衣風格極似夏洛特公主？

【英國王室/哈里王子/梅根/莉莉貝特/夏洛特公主】英國哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）首度發布了一家四口的溫馨照片，相中女兒莉莉貝特（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor）身穿的碎花裙，被指與堂姐夏洛特公主（Princess Charlotte）極為相似，疑似跟風穿搭。

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哈里梅根｜造型打扮極為相似

這是自2022年以來，哈里與梅根首次公開莉莉貝特的照片。照片中兩個小朋友開心地奔向爸爸媽媽︰梅根穿著白色冷衫，伸開雙臂準備去擁抱兒子；旁邊的哈里王子是蹲著伸開雙臂準備抱女兒。英媒指，儘管這張照片是從遠處拍攝，不過從背影可以看到莉莉貝特穿著碎花裙與白色長筒襪，留有長微曲髮，其背影和堂姐夏洛特風格非常相似。

哈里梅根｜英媒指欵有意模仿

據悉，夏洛特公主從小就喜歡穿碎花裙與白襪，堂妹莉莉貝特的新造型就是在模仿堂姐，兩人身上留著相同的血液，長得像也很正常，但就是這穿衣風格經過梅根悉心打扮，像極夏洛特倒模般小公主風格。

仔細看莉莉貝特之前的正臉照，肉肉的小臉蛋，還真像兒時的夏洛特公主，而且堂姐妹倆還都長得像爸爸多一些，身上也難免有戴安娜的影子。除了一家四口的溫馨照片，梅根還發佈了聖誕賀卡照，這張合成卡當中除了全家福，還有哈里夫婦出席活動的工作照，即使脫離了王室，但依然保持著公眾人物的身份。

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哈里梅根｜終獲王子公主名銜

哈里於2020年宣佈脫離英國皇室，並移居梅根的老家美國，二人不再持有殿下頭銜，但原來二人的公爵和公爵夫人封銜，以及哈利的王子身份並未有被皇室褫奪，皇室官網亦未有把二人除名，不過二人的兒子亞契（Archie）與女兒莉莉貝一直未獲王子和公主名銜，只稱為Master和Miss；去年初二人極力爭取後，在莉莉貝受洗時率先為她加上「公主」銜頭，其後英國王室網站亦適時更新，改稱阿奇和莉莉貝為王子及公主。

哈里梅根｜小公主房間罕有曝光

早前莉莉貝3歲生日，哈利夫婦在加洲的住所為女兒舉行派對慶祝，公主的「宮殿」也因而曝光。據外媒刊登的圖片，莉莉貝的房間設計成粉色系童話城堡，亦擁有和哥哥亞契共同玩樂的遊樂場，受盡公主般的寵愛。

哈利與梅根於2020年6月買入現居加州的豪宅，豪宅佔地7.5英畝（約 326,700 平方呎），設有9間睡房、16間浴室，還有泳池、水療中心、圖書館、遊戲室、網球場、電影院和健身房等，十分豪華，儼如皇宮。

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