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遊日注意｜日本流感個案按周暴增1倍　總感染人數已逾71萬　專家料下月確診達高峰【附醫生拆解流感高危人士】

健康資訊

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熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

日本流感個案按周暴增1倍　總感染人數已逾71萬

【日本／流感／大爆發】日本流感個案急升，全國40個都道府縣已發出警報，當中包括旅遊勝地東京、大阪、奈良，而當中有兩地爆發流感病情最為嚴重。當局呼籲民眾要保持個人衛生，預料下個月確診數字將到達高峰。

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流感高峰期丨日本爆發大規模流感 料下月將達至確診高峰

根據日本感染症學會的最新數據，截至本月15日，日本全國約5,000間醫療機構報告統計顯示，共94,259人感染流感求醫，確診人數比前一周增加約5萬人。 推算全日本47個都道府縣，共逾71萬人受感染，比起前一個星期增加一倍。

日本多地紛紛出現流感暴增的狀況，而且有持續擴大的趨勢，東京、大阪、奈良、新潟等40個都道府縣，均發出「流感注意報」，當中九州福岡及大分發布更高級別的流感「警報」。根據日本規定，如果單一定點區域在一周內通報逾10人受感染，就會發出「注意報」。

當地傳染病協會流感小組指，流感季節的個案急升原因之一，與民眾在新冠疫情期間較少接觸流感病毒有關，繼而缺乏免疫力導致今年冬季爆發流感。 小組又預測下月會達到流感頂峰，呼籲民眾做好防護措施，勤洗手保持個人衛生，並考慮接種流感疫苗。

日本厚生勞動省曾發布的咳嗽禮儀

  • 佩戴口罩（完全覆蓋口鼻）
  • 沒有口罩時，可以用紙巾遮掩口鼻，用後馬上丟棄於垃圾筒內
  • 突然要咳嗽及打噴嚏時，可用手臂衣袖內側或手肘遮掩口鼻
  • 勤洗手，盡量遠離人群

流感高峰期丨流感病毒較疫情前肆虐

感染及傳染病專科醫生林緯遜接受訪問時引述香港衞生防護中心2024冬季流感數據，指與2023年夏季數據相比，成人重症個案升高約4倍；兒童死亡個案升高約6倍；重症個案死亡率高達66%，可見流感病毒活躍度較新冠疫情前更嚴重。另外，50歲或以上人士嚴重個案更佔總死亡個案97%，實在不容忽視。

流感迫近丨流感病毒可致嚴重併發症

林醫生表示流感病毒一般影響上呼吸道為主，但當有併發症亦有機會影響下呼吸道，包括致肺炎或其他繼發性細菌感染；有些嚴重個案更會影響器官，如腦病變，更甚者可致死亡。他指儘管年長或免疫力低下人士風險較高，但嚴重感染或流感併發症亦有機會發生於健康人士身上，因此呼籲市民切勿對流感掉以輕心。

流感高峰期丨高風險群組

林醫生指根據衞生防護中心數據，50歲或以上市民有較高風險患上流感及相關併發症，重症個案(即需要進入深切治療部的病患)佔89%，死亡個案則佔97%，因此科學委員會一般建議50歲或以上人士接種流感疫苗。

除了50歲或以上人士，林醫生亦指其他高風險群組包括慢性疾病、6個月至未滿18歲的兒童及青少年、孕婦 、醫護人員、從事家禽或者豬隻業務的人士，這些高風險群組人士均建議流感接種疫苗。

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  • 50歲或以上人士
  • 慢性疾病，包括心臟病 糖尿病 或者癌症病人
  • 6個月至未滿18歲的兒童及青少年
  • 孕婦
  • 醫護人員
  • 從事家禽或者豬隻業務人士
  • 其他：包括合資格的智障或傷殘人士及居於院舍的院友

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