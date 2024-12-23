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恐怖情人｜澳洲交換生誤食老鼠藥中毒命危　45歲蛇蠍女友詐病扮失憶被控殺人未遂

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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一名24歲澳洲赴台交換生誤食老鼠藥中毒，後揭發為45歲的女友刻意投毒。

【老鼠藥/毒殺/澳洲交流生/恐怖情人】一名24歲澳洲赴台交換生去年誤食老鼠藥，一度命危，之後揭發為其45歲楊姓女友蓄意下毒。台灣檢方周四（20日）以殺人未遂罪起訴楊女，以她詐並扮失求處8年以上徒刑。

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綜合台媒報道，24歲的Alex Shorey原就讀澳洲昆士蘭大學，去年（2023年）到台灣淡江大學當交換生，同年3月中毒，最初傳出是吃了夜市小食所致，引起軒然大波，之後確認為誤食老鼠藥「超級華法林」（Super Warfarin），5月乘搭醫療專機返回澳洲接受治療。台北地檢署對案件展開調查後，發現與Alex同居的45歲楊姓女友疑似因為不滿對方有意提前回國，至少3度將老鼠藥及降血壓藥「脈優」摻入其飲食，導致他出現低血容量性休克、脫水、呼吸困難、器官衰竭等症狀，一度命危。

恐怖情人｜蛇蠍女友早有「前科」

而當地警方亦查出楊女早有疑似「前科」，事源去年1月一名英籍男子來台尋找失聯多時的哥哥，警方追查後發現失蹤男子竟為楊女的前夫，去年初已經身亡，死因同是疑似老鼠藥中毒，不排除楊女以同樣手法殺害兩人，檢方另案偵辦中。

根據檢方起訴書，楊女的前夫去年1月突發惡疾死亡，她為了尋求感情慰籍而參與多方社交活動，結識當時23歲、來台當交換生的Alex，且對他頗有好感。至去年3月20日，Alex因結束再台中文課程，加上對補習班工作感到疲憊，又無穩定的收入，遂決定提前返回澳洲。

不料Alex將消息告知楊女後，對方竟心生不滿，甚至為了拖延他回國而將液態老鼠藥摻入飲食中，導致他中毒，被迫留在台灣接受其照護。

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恐怖情人｜三次下毒致被害者命危

報道指出，去年3月24日，楊女將老鼠藥摻入葡萄果汁中給Alex飲用，後者察覺味道有異，她見狀後淺嚐並表示味道正常，令Alex放鬆警惕喝下果汁，結果喝完翌日便開始出現腹瀉、腹痛、嘔吐、不斷流鼻血、凝血功能異常等症狀，治療初期因為老鼠藥中毒較罕見而未接受有效治療。

4月10日，醫生診斷Alex為老鼠藥中毒，並進行解毒治療，具有澳洲醫生資格的Alex父親亦抵達台灣陪護，由楊女接待住在她的家，而Alex父親當時正計劃於4月16日帶兒子返回澳洲治療。然而楊女得知父子二人即將返澳後，疑似因不甘計劃失敗而進行第2次下毒，以不詳次數及方式將含有毒物撲滅鼠的液態老鼠藥、降血壓藥物「脈優」摻入Alex的飲食中，導致他在4月17日晚間出現低血容量之中毒反應，更是在Alex父親的強烈要求下才送醫救治。

院方當時將Alex送往深切治療部（ICU），楊女卻利用Alex父親不諳中文，讓他在不知情的情況下簽署拒絕入住同意書，直到對方嚴正表明希望兒子入住ICU，醫護人員才將Alex送進去接受治療。院方之後開立病危通知書，Alex父親延遲返澳計畫。

4月23日，Alex的母親亦抵達台灣，與此同時Alex父親向楊女表示，只要兒子的凝血功能數據可控制在一定標準，便能搭飛機返回澳洲接受治療；他們亦在外國眾籌網站GoFundMe發起募資，希望透過籌款讓兒子搭乘醫療專機返回澳洲治療，計劃於5月3日早晨返回澳洲。

據檢方調查，楊女因為看見Alex與經營線上英語教學課程女僱主及其女兒的親暱合照，懷疑兩人非單純僱傭關係，於是在4月30日至5月2日期間第3次下毒，再次將老鼠藥以及降血壓藥物「脈優」混入Alex飲食之茶湯、飲料或藥物或點心，使他的病情失控，即使接受解毒治療，Alex體內的凝血功能仍再度惡化。

直到5月1日，Alex母親為兒子收拾返澳的行李時，在他衣櫃下方的抽屜找到一個橙色背包，並發現1個老鼠藥空瓶，遂告知醫護，囑咐他們不得再由楊女為兒子提供藥物服用，Alex才終於倖免於難。

台北地檢署獲報後分別於5月3日、5月5日搜索楊女租屋處，查扣沾有老鼠藥的3個杯，並在Alex住院期間使用的紙杯、投藥塑膠杯及飲料茶湯中驗出滅鼠藥或「脈優」，確認是楊女俠藥。

恐怖情人｜詐病假裝失憶圖脫罪

檢方指出，楊女到案後，對於Alex中毒被害經過的供述一再反覆，除了就重要案情答辯避重就輕外，還矢口否認自己與對方住院期間的中毒情形有關，甚至在偵查中一度擬定以精神障礙為由，辯稱自己不記得Alex是誰、與對方發生何事，一直到檢方查獲相關事證之後才改變答辯方向。

對此，檢方認為，受害者雖然並未發生死亡結果，但其在台遭下毒並因病痛苦，從身體不適、各處出血，到陸續發生脫水性休克、過敏性休克、呼吸衰竭，面臨身體各處大出血風險，隨時可能在父母面前客死異鄉，種種實屬常人難以體會。而楊女所為所造成的危害、其犯罪手法以及犯後態度均屬惡質，因此建請法院對她量處有期徒刑8年以上之刑，以示懲儆。

更多相關報道：恐怖情人丨少女分手遭前度連捅15刀致下身癱瘓　憑意志1年後奇蹟站起來

同場加映｜恐怖情人3大行為

精神科專科醫生吳燕婷表示，其實恐怖情人是不分男女，而且除了肢體暴力外，其共通特徵還包括自信不足、情緒反覆、起伏較大、性格不定、容易焦躁不安、控制欲強....等等。

吳燕婷指其實同伴侶之間的相處，只要其中一方感覺有壓迫、被控制、便可以稱對方為恐怖情人。恐怖情人常見的行為則主要分作3大類:

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