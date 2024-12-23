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天堂相約︱76歲老夫婦「天堂沙灘」散步　丈夫突心臟病發離世 妻子嚇致休克同日亡

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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76歲老夫婦「天堂沙灘」散步　丈夫突心臟病發離世 妻子嚇致休克同日亡

【天堂沙灘／心臟病／休克】天堂再見…… 英國一對76歲老夫婦在前往加勒比海著名的「天堂沙灘」度假、飯後散步期間，丈夫突然心臟病發，遇溺身亡；身旁的妻子見狀嚇到休克，同日亦因窒息身亡。不幸的巧合令其親友傷心不已。

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據外媒報道，同為76歲的Forster夫婦（David and Rosalind Forster），在今年3月初與女兒Julie和醫生女婿David Beckett一同前往加勒比海格林納達（Grenada）的卡里亞庫島（Carriacou）度假。3月9日，一家人在餐廳用餐後，Forster夫婦先行離開，二人在島上著名的天堂海灘（Paradise Beach）散步，沿海邊走回酒店。

丈夫突心臟病發 妻子見狀休克

不料，先前曾患有心臟病的丈夫David，在散步期間突然心臟病發，並在心臟驟停期間面部浸入沿岸約2呎深的淺水中。而在旁目撃狀況的妻子Rosalind被嚇到出現急性休克反應。原留在餐廳結賬的女兒及女婿在2、3分鐘後趕至，發現有當地人正在為父母做急救。女婿David Beckett憶述稱：

我們來到海灘，David正仰面接受心肺復甦術，而Rosalind則被另一個人抱著，不省人事。

夫婦同日離世

CPR持續了大約30分鐘，David最終不幸在海灘上被宣告死亡。至於妻子Rosalind則被轉移到當地一間醫院，但在當日晚些時候亦不治去世。案件日前進行死因聆訊，驗屍結果指出，David因生前患有心臟病、裝有心臟起膊器，在心臟病發後由於吸入海水遇溺死亡；而妻子Rosalind則因急性休克反應，導致胃內的食物吸入氣管致死。二人被裁決為「因醫學疾病意外」導致的死亡。

Forster夫婦突然接連離世令其親友猝不及防、傷心不已。據悉，這對夫婦來自英國紐卡斯爾（Newcastle），二人相伴多年，過去十年一直住在多塞特郡沿海的市鎮普爾（Poole）。

同場加映：心肌梗塞可無任何徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄曾接受訪問時則表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧分到心臟。部分患者會出現胸痛、氣喘等症狀，但亦有患者可以完全沒有任何徵狀：

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梁醫生指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡。他建議，高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖問題人士應注意個人體重管理、多做運動、建立更健康的飲食及生活習慣，預防心臟病。

多吃4類食物預防心臟衰竭

為預防心臟衰竭，除了要限制水分、鹽分攝取外，日常飲食還可以多吃一些抗發炎、有益心血管的食物。台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任推薦4類食材，保護心臟：

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