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破損紙幣｜港女買喉糖付$100紙幣　店員因1事拒收被批：「吹毛求疵」

社會

撰文： 王月明

發布時間： 58 分鐘前

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熱門 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 啟德體育園 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

港女買喉糖付$100紙幣，店員因1事拒收被批：「吹毛求疵」。

付款時，這樣的100元紙幣被店員拒收合理嗎？

近日，有港女在Facebook「香港突發事故爆料」群組發帖，指其在旺角購買喉糖時，以1張100元紙幣付款，卻被店員因1理由拒收。網民指責店員此舉：「吹毛求疵」，金管局亦曾對類似紙幣做出使用解釋。

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破損紙幣｜紙幣因幾毫米裂痕被拒收

樓主表示，她日前在旺角新世紀廣場一間食品店購買50元3包的喉糖，從銀包隨手取出1一張100元紙幣付款，不料店員指「呢張錢爛嘅唔收，可否換1張？」。隨後，樓主取出另1張100元紙幣付款，店員再次以紙幣破損為由拒收，「唔好意思，呢張都係爛嘅唔收」，樓主聞言無奈道，「唔好意思我冇全新嘅銀紙！不買了」，又指這2張100元紙幣均是於其他店舖消費的找續所得。

據圖片可見，2張100元紙鈔僅於上方中間位置有細小的裂痕，目測未超過1厘米，其餘部分並未有污漬或明顯損壞。

2張100元紙鈔僅於上方中間位置有細小的裂痕，其餘部分並未有污漬或明顯損壞。（取自Facebook「香港突發事故爆料」群組）

破損紙幣｜網民批店舖：吹毛求疵

此事引起熱議，不少網民批評食品店過於「吹毛求疵」，「做都得，唔好買」、「當然唔幫襯啦！」、「我第一張已經走人！」、「（裂痕）5mm都無」、「咁都唔收！好趕客囉」、「我要放大張圖先睇到喎，咁都唔收」。不過，亦有人猜測拒收事出有因，「因為銀行提款機入唔到」、「銀行對錢要求咁高，銀行都會收」、「可能佢老闆要求唔收，否則罰員工錢」。

金管局對破損紙幣是否仍能使用作出解釋。（取自金管局）

破損紙幣｜金管局：破損紙幣仍能使用

破損紙幣是否仍能使用？早前，金管局對此作出解釋，「崩咗角、污漕咗嘅銀紙仍然用得㗎，但如果你覺得唔順眼，最好都係拎返發鈔銀行回收」。通常情況下，銀行會驗證銀紙是否真鈔、損壞面積是否超過1/4、防偽特徵是否完整，如無以上問題即可兌回錢。

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