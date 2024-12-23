選角｜遺珠甄玉如修煉十年最想踏上紅地氈 追夢不停步身教兒子別怕失敗

▲ 《選角》參賽者甄玉如（Amy）期待登上大銀幕，最想踏上頒獎禮紅地氈。並非渴求獎項，只是想被看見。（吳霆俊攝）

ViuTV演員選秀節目《選角》月初圓滿落幕，於海選一鳴驚人的甄玉如（Amy），是不少人的心水，卻於準決賽一戰惜敗。歷經挫敗與質疑，她選擇踏實生活、修煉演技、儲足經驗，想靠實力踏上紅地氈，被大眾看見。

迪士尼十年輝煌卻始終迷失

自美國舞蹈學院畢業，Amy回港後加入迪士尼由巡遊舞蹈員做起，因緣際會下從數百人中脫穎而出，轉型成演員及主持，在台上又演又唱又跳。青春十年交予迪士尼，成人生第一個讓她發光發亮的舞台。

她自言從小缺乏自信，個子嬌小、舞蹈平平，唯獨迪士尼看中她與別不同的表演力。她隨團走埠至外地演出，主持數萬人的倒數活動，惟企得愈高愈怕站不穩，她費盡力氣捉緊每個機會，使年少氣盛的她迷失於鎂光燈下。

▲ 於迪士尼工作10年，巡遊舞蹈員、演員、主持Amy統統都做過。（被訪者提供）

沉醉於被肯定的快樂，也因過分倚賴他人的肯定，陷入不安與自我質疑的無限輪迴之中：「迪士尼給我好多虛榮感，我有諗過做大銀幕演員，但我沒有信心。（迪士尼）給予我的肯定，我覺得遠超我的能力。」為對得住這份肯定，吊威也至兩三層樓高，第一次主持驚到腳震，她都說做得到。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

《選角》未入選已打退堂鼓

在迪士尼兜兜轉轉10年，期間Amy曾報讀演員課程，有日收到《選角》招募，年齡限制為35歲。當時34歲的她視為最後機會，匆匆報名後卻憂慮百出。怕年紀太大，怕被評頭品足，怕自己的戲劇認知與能力未達專業水平。身為節目年紀最大的參加者，要放下以往在迪士尼所得到的肯定與光環，能否保持謙卑的心，再做白紙重新學習？

海選前一日，她致電戲劇導師張錦程，渴求一句說話支持她打退堂鼓。對方卻說：「如果你諗咁多，你退得休，以後都唔使再做演員。」Amy驚覺自己把年齡放得太大，欲着手準備卻因時間緊迫，大膽決定即興演出。

▲ Amy於兩回合小組對決全勝，被視為《選角》強者之一。（被訪者提供）

演員最具感染力的地方，是活在當下，順着角色情感隨直覺真實反應。因為百份百相信與投入，Amy演活發現閨密與男友出軌，深受打擊意外流產的女生，獲謝君豪大讚：「層次做得好好，睇到你的痛」。

渴望發光更為同伴高興

《選角》決賽首兩回合均為團戰，參賽者不止要演，更須與組員雕琢劇本。對Amy來說，喜歡演戲的原因除了可感受角色，為其賦予生命，更享受的是與對手、編導團隊討論的過程。「我最鍾意聽到你對角色、對於我有何感受，我覺得好滿足。人與人的溫度正源於交流，並非只得我對劇本有多了解，就可以覺得自己做得好好，自己一個人，又有幾好？」

故第一回合與組員重演《白雪公主》，正是Amy《選角》旅程最回味的一役。組員因磨合而變得有默契，由組隊至上台表演一刻，都全心全意地相信着對方。在台上聽到組員被讚賞，比自己獲讚更高興。導師謝君豪常掛在口邊的一句「放低自己成就他人」正是如此：「迪士尼最令我迷失的，是不懂得欣賞別人的好。但在《選角》得着最大的，是我能發掘他人的美好。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

比起比拼，46人更似是同行。Amy常把其他參賽者掛在口邊，說他真誠、讚她勤力。因她深知大家為成就演員夢各有犧牲，有人邊做演員邊打工維生，踏實地付出，真誠地喜愛演戲。能在追夢的途上遇上這群夥伴，還有傾盡所有培育新血的謝君豪、申偉強等導師團隊，以及投入真心拍攝，看着選手被淘汰會感觸落淚，拍拍肩膊安慰他們的幕後團隊，是這群人讓有夢的選角者們更相信自己，更有動力演戲，更加喜愛演戲。

準決賽止賽成沉重打擊

前兩回合輸了團體賽，也有個人復活賽。唯獨準決賽一役，24位選手選8位入決賽，輸了要即時淘汰。一戰定生死壓力之大，那一個月Amy全神貫注日日排練，既放棄與家人相處的時間，更決定離開迪士尼。

排練時導師稱放心也看好，最後竟飲恨止步。對當時的Amy來說，《選角》是她的全部：「那刻我完全崩潰，好似輸咗比賽就輸咗成個世界咁，我就真係乜嘢都唔係，好誇張。」她在後台跪地嚎哭，無力離開攝影棚，也因依戀舞台而不願離去。

▲ 準決賽一役籌備一個月，Amy於劇本上寫滿筆記。（吳霆俊攝）

連月被賽程填滿生活，排戲上課已是日常。離開比賽重拾生活，霎時間猶如失重，至翌日完成錄製，回到家中仍止不住淚。不想面對、迷惘、否定等情緒繫在心頭，想起導師、評判前來安慰，有人肯定她的實力，說「其實我係揀你㗎，你嘅演出無問題啊」，但對仍未消化挫敗的Amy來說，讚賞反而將她推往自我質疑的深淵之中：「我諗我放唔低的不單止賽果，更是在這過程中所犧牲的所有。當聽到鼓勵的說話，我反而更會問點解，也更否定自己，覺得我係咪真係咁差？」

敢於面對失敗最強大

常說演員好被動，遇上好劇本、成功被選中除了講求努力，也好講運氣。既然得失無法預料，只有好好生活，方不會被失敗困住。自被淘汰至節目播出，這5個月以來Amy做好媽媽的角色，繼續上演技課，也主動參演學生作品。

不知不覺間面對失敗，着眼於如何精進演繹，而非執着於自我批評。因被選中與否涉及許多原因，若將所有因素內化，只會不斷堆疊肩上重擔。要穩住內心，方可繼續相信、提升自己，這正是演員面對無數失敗、等待機會的過程中，最強大的地方：「我不想覺得自己是個悲劇人物，要好好裝備自己，正面審視自身不足，繼續發掘戲劇當中的養份。」

▲ （吳霆俊攝）

無懼的去做我

能無後顧之憂地放心追夢，背後的強大支柱是丈夫。Amy比賽期間，身為雙職爸爸的丈夫放假全力照顧兩歲兒子，讓她專心排戲。失意時亦陪伴在旁，給她無限鼓勵，提醒她要有自信。在丈夫眼中，他甘願付出所有，去成全Amy的夢想：「我常常問他，你有無夢想？他說他以前沒有夢想，但現在的夢想，是家人能做自己想做的事；即使沒有舞台，沒有大眾的肯定。只要他說一句我做得好好，我就可以重新振作，繼續向前行。」

▲ 曾隨丈夫移居上海數年，Amy因失去舞台而患上抑鬱。回港後她重返迪士尼做演員，與自己許下承諾，要讓兒子在台下看到她表演。（被訪者提供）

30多歲才踏上演員路，會否太遲？Amy深信一切是最好的安排，人生歷練都是養份。她說追夢路無盡頭，途中若想休息可暫時離開唞唞氣，但一日仍是夢想，就會找到堅持的原因，她想藉此身教兒子：「人生沒有失敗，就感受不到成功的喜悅。失敗並不可怕，要懂得欣賞你在痛楚中重新站起的能力，家人仍然是你最強的後盾。」

放眼將來，Amy期待登上大銀幕，最想踏上頒獎禮紅地氈。並非渴求獎項，只是想被看見。因為喜愛演戲，她甘於跌撞間繼續上路，拼命修煉，直至成功。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】