缺德鄰居｜30歲男離奇患怪病頻關節痛頭暈嘔心　驚揭「病源」是恐怖鄰居

【關節痛／頭暈／嘔心／鄰居】家居環境與健康息息相關！上海一名30多數歲壯年男子，早前經常莫明感到關節疼痛不適，病情更日漸加重，求醫後揭患上類風濕關節炎及偏頭痛。醫生建議事主於家中尋日病源，結果追查下卻發現「病源」竟與鄰居有莫大關係！

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綜合內媒及《瀟湘晨報》報道，周先生於今年年初開始經常感到四肢疼痛、頭暈噁心，病情更隨日子變得越來越嚴重，最終決定到院求醫。醫生檢查後，確診周先生患上類風濕關節炎及偏頭痛，建議他仔細檢視居住環境，找出病源。

周先生坦言自己工作繁忙、經常早出晚歸，因此未有發現家中的變化，但經醫生提點後，他回家後開始仔細檢查每個一角落，結果發現家中部分牆面開始發黴，出現嚴重滲水的情況，空氣中更瀰漫著一股霉味，挪開衣櫥後更赫然發現窗外竟被鄰居堆滿了建築及生活垃圾，垃圾塞滿了兩幢大門中間約一米半闊的夾縫，足有2樓半高度，已無法打開。

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缺德鄰居｜事主追查「垃圾山」來源 驚揭鄰居2大缺德行徑成「病源」

周先生見狀大感震驚，經追查後發現一切情況由隔壁鄰居2018年搭建違章建築後發生，當時家中已開始牆體開裂、開始滲水及散發霉味，由於工作忙碌一直未有太關注。今次追查才得悉，該名鄰居當時於屋頂上搭了一間彩色鋼板房，之後便貪方便裝建築垃圾全部掃入夾縫中；之後鄰居又在彩鋼板房屋旁邊私接了一條排水管，水管將廢水直接排到夾縫位置，導致周先生家牆面潮濕發霉。

據了解，周先生在發現垃圾後仍無計可施，加上飽受健康困擾，只好於5月時在外面另租房子居住。而該區相關機構事後聯絡過居委、司法所及樓上樓下兩戶居民以及物業等到場進行協調，鄰居承認投放垃圾但不便下去清理垃圾，因此目前已協調物業公司管理方進行垃圾清運。由於垃圾難以取出，因此需要將周先生家中窗子拆去，將垃圾取出後重新安裝，費用將由物業公司承擔；水管方面之後亦會重新進行整改。

缺德鄰居｜類風濕關節炎症狀

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缺德鄰居｜類風濕關節炎

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資料來源：瀟湘晨報

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